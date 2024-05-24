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Пошли ракетные удары по Тайваню: учения КНР все больше похожи на начало войны

По информации Reuters, Китай в учениях использует бомбардировщики и истребители с боевыми ракетами

сегодня, 15:40 comments1091
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня Китай устроил имитационные ракетные удары по Тайваню. В широкомасштабных учениях КНР использует бомбардировщики и истребители с боевыми ракетами. Все больше походе на что, что Пекин оказывается в шаге от начала большой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию CCTV.

Пошли ракетные удары по Тайваню: учения КНР все больше похожи на начало войны

Китай. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что бомбардировщики создали несколько ударных группировок в водах к востоку от Тайваня, выполняя имитационные атаки в координации с военными кораблями. Отмечается, что учения также включали имитацию бомбардировки иностранных судов.

Высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня заявил, что несколько китайских бомбардировщиков совершили имитацию атак на иностранные суда вблизи восточного конца пролива Баши, отделяющего Тайвань от Филиппин.

Чиновник сообщил, что несколько китайских катеров береговой охраны также проводили учения по "преследованию" у восточного побережья Тайваня, включая имитационные проверки гражданских судов.

Береговая охрана Китая заявила, что 24 мая провела "учения правоохранительных органов" в водах к востоку от Тайваня, сосредоточив внимание на тренировках по проверке и идентификации, предупреждению и отражению атак.

Также отмечается, что патрулирование боевой готовности и практические учения в Тайваньском проливе выполнило китайское судно Nantong.

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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-starts-second-day-war-games-around-taiwan-2024-05-24/
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 15:23

Чудовий подарунок маразму Байдену перед виборами. Ще почати розбиратися з Балтійськими мікронедокраїнами провокаторами, а Ірану з терористичним Ізраїлем. Так гегемонію США і безкарність божих фашистів буде подолано. Нехай у цирку клоунські формули обговорюють.

Гарик

сегодня, 14:50

Это как раз тот случай,когда некоторым не хватило мозгов ,вовремя вооружить Украину..а теперь воюйте с китаем за Тайвань..Бидоныч..тебе там не икается вместо с обамычем?фуфлогоны.


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