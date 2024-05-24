Пошли ракетные удары по Тайваню: учения КНР все больше похожи на начало войны

Сегодня Китай устроил имитационные ракетные удары по Тайваню. В широкомасштабных учениях КНР использует бомбардировщики и истребители с боевыми ракетами. Все больше походе на что, что Пекин оказывается в шаге от начала большой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию CCTV.

Китай. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что бомбардировщики создали несколько ударных группировок в водах к востоку от Тайваня, выполняя имитационные атаки в координации с военными кораблями. Отмечается, что учения также включали имитацию бомбардировки иностранных судов.

Высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня заявил, что несколько китайских бомбардировщиков совершили имитацию атак на иностранные суда вблизи восточного конца пролива Баши, отделяющего Тайвань от Филиппин.

Чиновник сообщил, что несколько китайских катеров береговой охраны также проводили учения по "преследованию" у восточного побережья Тайваня, включая имитационные проверки гражданских судов.

Береговая охрана Китая заявила, что 24 мая провела "учения правоохранительных органов" в водах к востоку от Тайваня, сосредоточив внимание на тренировках по проверке и идентификации, предупреждению и отражению атак.

Также отмечается, что патрулирование боевой готовности и практические учения в Тайваньском проливе выполнило китайское судно Nantong.

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