Почему обострились отношения между КНР и Западом: готов ли Пекин к поднятию ставок

Отношения между Китаем и Западом продолжают стремительно ухудшаться. Великобритания и КНР обменялись взаимными обвинениями в продолжении российско-украинской войны. В США обещают наказать Китай, поставляющий, по их данным, ресурсы в Россию, в том числе станки и микросхемы для производства военной техники, которая будет применена в войне в Украине. Тем временем КНР еще и эскалирует в районе Тайваня, проводя там опасные военные учения. О чем говорит последнее обострение заявлений и действий? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

КНР видит осторожность США

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос поясняет, что Китай на фоне внутриэкономических проблем идет путем монополизации ресурсов и внешней экспансии. Абсолютно как Россия.

Или же нынешние действия – просто попытка не допустить оглашения независимости Тайванем. Обе версии имеют право на жизнь", – считает Игорь Семиволос. "Эксперты предупреждали еще в конце 90-х, что КНР пойдет именно таким путем. Но получилось, что РФ пошла даже раньше. В данный момент выглядит так, что Китай формулирует "красные линии". Не уверен, что он готов к войне. Впрочем, казалось, что и РФ не пойдет на открытую агрессию против Украины. Однако же – пошла… Так что тут сложно что-то прогнозировать. Хоть есть версия, что Китай готовит атаку на Тайвань в начале июня

Он напоминает, что у США есть обязательства защищать Тайвань.

А американцы делают вид, что этого нет И это проблема. С которой постоянно сталкиваемся и мы. Излишне осторожная американская политика оборачивается для Украины новыми жертвами и разрушениями, а для потенциальных агрессоров становится стимулом", – констатирует эксперт. "Но для суперосторожного Байдена и откровенно трусливого Салливана (советник главы Белого дома по национальной безопасности) нападение КНР на остров стало бы катастрофой. Уже сейчас стоило бы демонстрировать, что американцы не игнорируют угрозу. Сделать какие-то заявления, дающие Пекину понять, что его попытка эскалировать ситуацию вокруг Тайваня закончатся плохо для самого Китая. Да и вообще следует принимать жесткие решения по распоясавшейся КНР. Те же британцы четко говорят – китайцы поставляют россиянам вооружение

По его мнению, в КНР давно есть психологический портрет и Байдена, и Салливана. В целом США переживают сложные времена, включая институциональный кризис. И этим могут воспользоваться авторитарные режимы, формируя экспансионную политику.

"Это проблема для Украины, Тайваня, всего мира", – резюмирует Игорь Семиволос.

США и Британия пытаются удержать КНР от помощи РФ

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает следующим образом:

"Мы видим классическую эскалационную лестницу, когда стороны поднимаю ставки, а линии напряжения являются ассиметричными. В случае с Китаем не просматривается готовности к активным боевым действиям в виде войны с Тайванем (а соответственно — с теми, кто готов будет его защищать). Но Пекин понимает, что его игра мускулами в Тайваньском проливе является чувствительным фактором для США и Запада в целом. Параллельно идет взаимопререкание касательно российско-украинской войны, с аналогиями того, как это может быть с Тайванем".

В свою очередь, продолжает политолог, США и Британия пытаются удержать КНР от помощи РФ. Постоянно напоминая о санкционных механизмах, а порой и аккуратно используя их. Грозя КНР международной обструкцией, если та станет помогать россиянам непосредственно в осуществлении агрессии.

Китай хочет удержаться в зоне условной нейтральности, имея при этом повышенную зависимость от себя России, считает Олег Саакян. Чтоб, с одной стороны, выступать как бы голосом нейтрального Глобального юга, с другой же — подыгрывать РФ.

"Пекину важно, чтоб в российско-украинской войне не было ни победителей, ни проигравших. Потому что победа как Киева (с Западом), так и Москвы — это угроза национальным интересам Китая, создание для него дополнительных экзистенциальных угроз. Так что подобный "обмен любезностями" продолжится", – прогнозирует эксперт.

По его словам, очевидно, что без серьезной реформы миропорядка, без принуждения РФ к соблюдению норм международного права, без завершения российско-украинской войны справедливым миром с наказанием военных преступников — деструкция глобальной безопасности будет продолжаться.

"Радикальность заявлений и действий сейчас – прямо пропорциональна тому, что мир не способен сейчас ни защитить те или иные страны от агрессоров, ни адекватно на это отреагировать, ни восстановить статус-кво. Именно поэтому, – поясняет Олег Саакян, – Украина инициировала саммит мира – как один из возможных путей к тому, чтоб, как минимум, начать работу над усилением миропорядка, соответствии его Уставу ООН".

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