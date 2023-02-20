Посланник Си Цзиньпиня прибыл в Москву, чтобы обсудить вопрос Украины, - СМИ

Главный дипломат и советник лидера Китая Ван И прибыл в российскую столицу. Ожидается, что в Москве он обсудит Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Главный дипломат Китая Ван И. Фото: Getty Images

По информации СМИ, китайский дипломат прибыл в Москву для переговоров по возможному мирному плану для Украины, который анонсировали ранее.

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В то же время российская газета "Коммерсант" отмечает, что цель визита Ван И — повышение роли Пекина в урегулировании войны в Украине.

Напомним, главный китайский дипломат ранее посетил Европу. Он побывал в Италии и Франции, где встретился с министрами иностранных дел.

Стоит отметить, Китай может сыграть роль в сдерживании агрессивных намерений России. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр МИД Украины Дмитрий Кулеба. Ранее руководитель Иностранного отдела ЦК Компартии Китая Ван И сообщил, что его страна к концу февраля подготовит документ с изложением позиции по политическому урегулированию войны в Украине. Также известно, что на полях Мюнхенской конференции состоялась встреча Ван И и госсекретаря США Энтони Блинкена, который предупредил собеседника о недопустимости оказания со стороны КНР помощи РФ для ведения войны. Как китайский фактор может отразиться на российской агрессии? Выгодно ли Пекину происходящее – уловит ли он сигналы из Вашингтона, с которым у него в последнее время обострились отношения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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