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После визита Шойгу: в Китае напомнили о "своем видении" конца войны в Украине

Официальный Пекин не планирует менять свою позицию по окончании войны России против Украины и будет продвигать план завершения конфликта.

сегодня, 21:15
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Лиля Воробьева

Китайская Народная Республика планирует продвигать свое видение завершения войны России против Украины. Об этом заявил директор Центрального комитета иностранных дел Китая Ван после встречи в Санкт-Петербурге с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу, сообщается на сайте Министерства иностранных дел КНР.

После визита Шойгу: в Китае напомнили о "своем видении" конца войны в Украине

Ван И (фото из открытых источников)

Ван И отметил, что на фоне глобальных изменений, не наблюдавшихся в течение последних ста лет, китайско-российские отношения сохраняют стабильное развитие. Это, по его мнению, является результатом совместного лидерства президентов обеих стран.

В ходе переговоров стороны обсудили также "кризис в Украине" (так в Китае называют войну России против Украины). Шойгу выразил поддержку шестипунктовому консенсусу, предложенному Китаем и Бразилией как план завершения войны. Он также заявил, что этот план получил положительную реакцию на международном уровне.

Ван И подчеркнул, что Китай всегда сохраняет "объективный и беспристрастный подход" к украинскому вопросу. Он добавил, что Пекин будет продолжать работу над продвижением сбалансированных и рациональных решений в мировом сообществе для достижения прекращения огня и политического урегулирования конфликта.

"Китай всегда придерживался объективного и беспристрастного отношения к украинскому вопросу и будет продолжать работать над продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе с целью достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса" заявил Ван Й.

Кроме того, он заявил, что китайско-российские отношения перешли на новый этап развития, и Пекин готов укреплять сотрудничество с Россией на всех уровнях, в том числе в вопросах стратегических консультаций по безопасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай отреагировал на российский ракетный удар по Полтаве.



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Источник: https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202409/t20240911_11488619.shtml
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