После захвата войсками США иранского судна Китай резко отреагировал

Китай резко отреагировал на задержание Соединёнными Штатами грузового судна под иранским флагом, назвав действия Вашингтона "принудительными" и потенциально дестабилизирующими ситуацию в регионе. Об этом сообщили Reuters и The Washington Post.

Представитель МИД КНР Гуо Цзякунь заявил, что обстановка в Ормузском проливе остаётся "деликатной и сложной", и призвал стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. По его словам, приоритетом должно стать восстановление стабильного судоходства и сохранение переговорного процесса.

Пекин также подчеркнул необходимость поддержания текущей динамики диалога, заявив о "окне возможностей" для деэскалации и завершения конфликта. Эти заявления прозвучали на фоне усиливающегося давления вокруг морских маршрутов, критически важных для мировой торговли энергоресурсами.

По данным аналитической компании Kpler, задержанное судно TOUSKA способно перевозить до 4800 контейнеров и направлялось из китайского порта Гаолань с полной загрузкой. Этот порт известен как один из ключевых узлов экспорта химической продукции.

Эксперты допускают, что на борту могли находиться вещества двойного назначения, включая перхлорат натрия – компонент, используемый при производстве твёрдого ракетного топлива. Однако точный состав груза остаётся неизвестным, что лишь усиливает напряжённость вокруг инцидента.

Ситуация уже вызывает обеспокоенность на международной арене: возможное вмешательство в судоходство в стратегическом регионе может спровоцировать новый виток противостояния между крупнейшими мировыми игроками.

Читайте также на портале "Комментарии" — напряжение вокруг Ормузского пролива стремительно нарастает. Иран объявил о возвращении к жесткому военному контролю над транзитом и обвинил США в нарушении свободы судоходства.



