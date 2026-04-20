Після захоплення військами США іранського судна Китай різко відреагував

Китай різко відреагував на затримання Сполученими Штатами вантажного судна під іранським прапором, назвавши дії Вашингтона "примусовими" і такими, що потенційно дестабілізують ситуацію в регіоні. Про це повідомили Reuters та The Washington Post.

Представник МЗС КНР Гуо Цзякунь заявив, що обстановка в Ормузькій протоці залишається "делікатною та складною", і закликав сторони утриматися від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації. За його словами, пріоритетом має стати відновлення стабільного судноплавства та збереження переговорного процесу.

Пекін також наголосив на необхідності підтримки поточної динаміки діалогу, заявивши про "вікно можливостей" для деескалації та завершення конфлікту. Ці заяви прозвучали на тлі посилення тиску навколо морських маршрутів, критично важливих для світової торгівлі енергоресурсами.

За даними аналітичної компанії Kpler, затримане судно TOUSKA здатне перевозити до 4800 контейнерів і прямувало з китайського порту Гаолань із повним завантаженням. Цей порт відомий як один із ключових вузлів експорту хімічної продукції.

Експерти припускають, що на борту могли бути речовини подвійного призначення, включаючи перхлорат натрію – компонент, що використовується при виробництві твердого ракетного палива. Однак точний склад вантажу залишається невідомим, що лише посилює напруженість навколо інциденту.

Ситуація вже викликає стурбованість на міжнародній арені: можливе втручання у судноплавство у стратегічному регіоні може спровокувати новий виток протистояння між найбільшими світовими гравцями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — напруга навколо Ормузької протоки стрімко наростає. Іран оголосив про повернення до жорсткого військового контролю над транзитом та звинуватив США у порушенні свободи судноплавства.



