Китай призвал Украину и Россию избегать дальнейшей эскалации войны после заявлений Москвы о якобы атаке беспилотников на резиденцию Владимира Путина. В Пекине подчеркнули, что расширение боевых действий лишь усложняет перспективы политического урегулирования конфликта.

Спикер МИД КНР Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Спикер МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга получил вопрос от российских СМИ по поводу "атаки" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в ночь на 29 декабря.

По словам китайского дипломата, Пекин последовательно выступает за воздержание и деэскалацию. По его словам, диалог и переговоры остаются единственным жизнеспособным путём выхода из так называемого "украинского кризиса", как в Китае официально называют войну России против Украины. В МИД Китая призвали все стороны придерживаться трех ключевых принципов.

"Не расширять поле боя, не эскалировать боевые действия и не разжигать огонь ни одной стороной, способствовать деэскалации ситуации и создавать условия для политического урегулирования кризиса", — сказал Линь.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о якобы атаке более 90 дронов по резиденции Путина. Несмотря на эти сообщения, никаких публичных доказательств российская сторона не предоставила.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины разоблачили большую ложь России. Что не так с "атакой" на резиденцию Путина. Как оказалось у России нет никаких доказательств слов о нападении украинских дронов.

