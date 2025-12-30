З’явилась реакція Китаю на "атаку" дронів по резиденції Путіна

Китай закликав Україну та Росію уникати подальшої ескалації війни після заяв Москви про нібито атаку безпілотників на резиденцію Володимира Путіна. У Пекіні наголосили, що розширення бойових дій лише ускладнює перспективи політичного врегулювання конфлікту.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу отримав запитання від російських ЗМІ щодо "атаки" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в ніч на 29 грудня.

За словами китайського дипломата, Пекін послідовно виступає за стриманість і деескалацію. За його словами, діалог і переговори залишаються єдиним життєздатним шляхом виходу з так званої "української кризи", як у Китаї офіційно називають війну Росії проти України. В МЗС Китаю закликали усі сторони дотримуватися трьох ключових принципів.

"Не розширювати поле бою, не ескалювати бойові дії та не розпалювати вогонь жодною стороною, сприяти деескалації ситуації та створювати умови для політичного врегулювання кризи", — сказав Лінь.

Нагадаємо, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нібито атаку понад 90 дронів по резиденції Путіна. Попри ці повідомлення жодних публічних доказів російська сторона не надала.

