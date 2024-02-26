Появилась реакция Пекина на санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией

В Китае считают санкции США, Евросоюза и Великобритании против их компаний, наложенные за сотрудничество с Россией, экономическим принуждением, подрывающим международные экономические и торговые правила. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель министерства торговли КНР в ответ на введенные тремя странами ограничения.

Китай. Фото: из открытых источников

Чиновник назвал санкции "односторонними, безосновательными и примером экономического принуждения и "юрисдикции длинной руки".

По его словам, последние ограничения установлены без разрешения Совета Безопасности ООН, не отвечающего международному законодательству и подрывающего международные экономические и торговые правила и порядок.

Официальный Пекин считает, что такие санкции наносят ущерб безопасности и стабильности глобальных промышленных звеньев и цепочек снабжения, а также окажет негативное влияние на двусторонние отношения КНР с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Великобританией.

Представитель министерства торговли КНР предостерег, что Китай "предпримет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий".

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