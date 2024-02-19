Фактор Китая в российско-украинской войне: что вызывает вопросы

Руководитель китайского Министерства иностранных дел Ван И дал заверение украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что Китайская Народная Республика (КНР) не отправляет летальное оружие в Россию. В том же время, госсекретарь США Энтони Блинкен, встретившись с Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, обсудил с ним ряд вопросов. В том числе выразил обеспокоенность по поводу поддержки КНР войны России против Украины, включая помощь российской оборонно-промышленной базе. При этом до сих пор неясно, примет ли Китай участие в Глобальном саммите безопасности, который планируется провести в Швейцарии. Что можно сказать о позиции Китая касательно российско-украинской войны? Изменилась ли она как-то за два года широкомасштабного вторжения РФ в Украину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Китай. Фото: из открытых источников

Китаю невыгодно серьезное поражение РФ

По мнению политолога, профессора кафедры международных отношений НАУ Максима Яли, нельзя сказать, что за последние два года позиция Китая как-то существенно изменилась.

"Он преследует собственные интересы в российско-украинской войне, стараясь максимально усилить свои позиции. В том числе – стремительным увеличением своего влияния на российскую экономику. Фактически, именно Китай спас ее от краха и более пагубного влияния санкций. Наряду с Индией, КНР является главным покупателем российской нефти. Существенно выросла и закупка китайцами российского газа после потери РФ европейского рынка. Это также позволило нивелировать ущерб для Газпрома. Де-факто, КНР помогает РФ таким образом продолжать войну против Украины, являясь главным донором экономики страны-агрессора", – подчеркивает эксперт.

Но при этом, отмечает он, КНР преследует свои цели, увеличивая зависимость России от себя. По факту, превращая ее в свой сырьевой придаток.

"На данный момент не было подтвержденной информации о поставках Китаем вооружения для РФ. А в банковской сфере имело место даже недовольство российской стороны, что китайские банки придерживаются санкций, не помогают обходить ограничения. Ну, а переведя торговлю в юани, КНР усиливает позиции своей валюты на международном рынке", – поясняет Максим Яли.

Он акцентирует, что Китаю невыгодно серьезное поражение РФ в контексте его борьбы за глобальное лидерство с США. Тут РФ всё же для КНР – союзник, отмечает политолог.

На дипломатическом фронте КНР всячески помогает РФ. Не поддерживает резолюции против российской агрессии в Совбезе ООН. А мирный план, предложенный год назад Пекином это фактически прекращение боевых действий без вывода росс войск с оккупированных территорий Украины. То есть, это план, который устраивает Путина и Россию в целом", – констатирует Максим Яли. "Не случайно перед полномасштабным вторжением в Украину, в начале февраля 2022-го, Путин подписал с Си Цзиньпинем во время Зимней Олимпиады в Пекине углубленное соглашение о сотрудничестве в экономической и военной сферах

Главная проблема, что Китай закупает у России очень много энергоносителей

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что Китай с начала российского вторжения не менял своего отношения к происходящему.

"Он стабильно называет войну "украинским конфликтом", что перекликается с российскими месседжами. Он считает причиной этого "колониальную политику" США, в равной степени раскладывая ответственность и на агрессора, и на страны, которые помогают обороняться жертве агрессии", – отмечает эксперт.

В то же время, акцентирует он, КНР как государство не оказывает помощи РФ. По крайней мере – прямой военной, в отличие от Ирана и Северной Кореи.

"Китай не поставляет оружия, но как государство, как система – предпочитает не обращать внимания на поставки товаров двойного назначения в РФ со стороны каких-то фирм. Как китайских, так и с китайским капиталом. Особенно – небольших фирм. Это позволяет россиянам закупать комплектующие (электронику, прежде всего), системы управления, оптику, электродвигатели и так далее. Если какая-то поставка оказывается "засвеченной" — и об этом говорят на Западе, Китай быстро перекрывает ее, чтоб не подставляться под санкции. Но таких каналов – тысячи", – подчеркивает Александр Кочетков.

Были сообщения, напоминает он, что китайские внедорожники полувоенного назначения используются россиянами в этой войне. Но это, уточняет аналитик, опять же, не государственная поставка.

"Главная проблема, что Китай закупает у России очень много энергоносителей. Соответственно, у страны-агрессора есть средства для рекрутирования, для найма желающих воевать против Украины, на модернизацию производства и закупку у других стран военной техники, боеприасов. В целом на продолжение войны. И во многом это – из-за Китая. И эту проблему решить было бы значительно важнее (но и значительно сложнее), чем перекрыть те или иные поставки китайских товаров двойного назначения в РФ", – считает Александр Кочетков.

Пекину просто нет смысла открыто подыгрывать РФ

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко рассуждает так:

"Китай прекрасно понимает, что он – один из мировых лидеров. Вторая экономика, после США. В топ-пять входят также Япония, Германия и Британия. То есть, все, кроме Китая, стоят на стороне Украины. В своей части мира КНР – и так безоговорочный лидер. Да, он заинтересован еще более укрепиться за счет выкачивания ресурсов из России и наполнения ее рынка своими товарами. Ее ослабление играет на руку Китаю. И пока Россия стремится оккупировать восток Украины, действуя варварскими военными методами, Китай проводит экспансию на восток РФ. И без всякого оружия прибирает те территории к своим рукам, заселяет своими людьми и так далее".

В такой ситуации, поясняет эксперт, Пекину просто нет смысла открыто подыгрывать РФ, теряя западные рынки, подставляясь под санкции.

"Скорее Си как истинный китаец будет сидеть на берегу, ожидая, пока мимо проплывает труп врага-партнера. И труп это будет, скорее всего, — российский. В фигуральном смысле, конечно. Но со всеми выгодами для КНР. Китайская верхушка руководствуется логикой, которую не всегда могут понять европейцы. Но там точно всё предпочитают делать осторожно, мыслят не тактиками, а стратегиями. Так что российско-украинскую войну Китай рассматривает исключительно из соображения — какая тут наша выгода? Выгоды в прямой поддержке российской агрессии для КНР точно нет", – констатирует Сергей Дойко.

Отсюда, отмечает он, эти призывы к миру, некое снисходительно-пренебрежительное отношение к Кремлю и так далее.

"Имидж России откатился на десятилетия, если не столетия назад. И с таким варварским "величием" Китай себя соотносить точно не хочет", – уверен эксперт.

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