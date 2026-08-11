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Позор для Пекина: китайская разработка, которая должна была удивить мир, "разваливается" в воздухе

В сети появился документ China Southern Airlines с перечнем критических неисправностей нового лайнера, однако его подлинность пока официально не подтверждена

11 августа 2026, 13:00
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Кравцев Сергей

Вокруг китайского пассажирского самолета COMAC C919 разгорается новый скандал. В интернете появился документ China Southern Airlines, датированный маем 2026 года, в котором перечислены многочисленные технические неисправности лайнеров этого типа. Подлинность бумаги пока не подтверждена, однако ее содержание уже активно обсуждается авиационным сообществом.

Позор для Пекина: китайская разработка, которая должна была удивить мир, "разваливается" в воздухе

Самолет COMAC C919. Фото: из открытых источников

Согласно документу, среди проблем C919 фигурируют утечки масла в сухом отсеке крыла, повреждения креплений контуров пожарной сигнализации, отслоение панели закрылка и заклинивание клапанов противообледенительной системы. Также якобы фиксировалось повреждение панели электропитания задней кухни.

Особое внимание привлекает то, что речь, как утверждается, идет не о единичных инцидентах. Авторы документа называют некоторые неисправности повторяющимися и указывают на наличие системных проблем, которые сохраняются продолжительное время.

Некоторые дефекты, согласно опубликованным данным, были замечены еще во время приемки самолетов и летных испытаний, однако отдельные неисправности продолжили возникать уже после начала коммерческой эксплуатации.

В документе также упоминается самолет с бортовым номером B-659F. Утверждается, что серьезный технический сбой на этом лайнере произошел всего через 13 часов после его ввода в эксплуатацию.

China Southern Airlines, как сообщается, требовала от производителя COMAC предоставить информацию о ранее выявленных дефектах и планы по их устранению. Для крупнейшей китайской авиакомпании вопрос особенно чувствителен: сейчас она эксплуатирует 12 самолетов C919, а еще 88 лайнеров заказаны. Таким образом, общий портфель заказов составляет 100 воздушных судов с поставками до 2031 года.

При этом важно подчеркнуть: опубликованный документ не получил независимого подтверждения. Поэтому изложенные в нем сведения пока нельзя считать доказанным свидетельством массовых проблем C919.

Тем не менее история может стать серьезным испытанием для китайской авиационной промышленности, которая рассчитывает с помощью C919 конкурировать с ведущими мировыми производителями пассажирских самолетов.

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Источник: https://www.epochtimes.com/gb/26/8/3/n14822578.htm
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