Ракеты и дроны будут уничтожаться со скоростью света: в США может появиться новое сверхоружие

Американские военные могут вскоре получить принципиально новый инструмент борьбы с воздушными угрозами. США находятся на завершающей стадии переговоров с компанией AeroVironment по созданию системы Enduring High Energy Laser (E-HEL), которая предназначена для поражения воздушных целей направленным энергетическим лучом.

Лазерное оружие. Фото: из открытых источников

Как пишет Ziare.Com со ссылкой на публикацию Wired, проект может стать первым лазерным оружием такого типа, официально принятым на вооружение сухопутных войск США. До сих пор подобные разработки преимущественно оставались на стадии испытательных образцов.

Главная причина интереса Пентагона к лазерам – стремительное распространение дешевых беспилотников. Традиционная ПВО вынуждена использовать для их уничтожения дорогие ракеты-перехватчики, стоимость которых может составлять сотни тысяч и даже миллионы долларов. Лазер потенциально способен решить эту проблему, поскольку для поражения цели требуется не отдельный дорогостоящий боеприпас, а энергия установки.

Испытания E-HEL на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, как отмечается, продемонстрировали перспективность технологии. США одновременно развивают и другие направления. В июле ВВС страны подтвердили применение компактных лазерных комплексов в нескольких регионах мира для защиты от беспилотников.

Свой проект есть и у американских ВМС. Военные уже несколько лет испытывают систему HELIOS, устанавливаемую на эсминцах. Она сочетает возможности поражения целей с оптическим воздействием и средствами наблюдения.

Однако до полноценной революции в ПВО пока далеко. Один из главных вопросов связан с безопасностью применения мощного лазерного луча. Существует риск случайного воздействия на спутники или воздушные суда. Кроме того, эффективность лазеров зависит от условий применения.

Поэтому даже успешный запуск E-HEL не означает отказа США от традиционных средств противовоздушной обороны. Скорее, лазеры должны стать дополнительным эшелоном защиты, особенно против массовых атак дешевых дронов.

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