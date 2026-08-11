Ганьба для Пекіна: китайська технологія, яка мала здивувати світ, "розвалюється" у повітрі

Навколо китайського пасажирського літака COMAC C919 спалахує новий скандал. В інтернеті з'явився документ China Southern Airlines, датований травнем 2026 року, в якому перелічені численні технічні несправності цього типу лайнерів. Справжність паперу поки що не підтверджена, проте її зміст вже активно обговорюється авіаційною спільнотою.

Літак COMAC C919. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом, серед проблем C919 фігурують витікання олії в сухому відсіку крила, пошкодження кріплень контурів пожежної сигналізації, відшарування панелі закрилка та заклинювання клапанів системи протиобмерзання. Також нібито фіксувалося пошкодження панелі електроживлення задньої кухні.

Особливу увагу привертає те, що, як стверджується, йдеться не про поодинокі інциденти. Автори документа називають деякі несправності, що повторюються, і вказують на наявність системних проблем, які зберігаються тривалий час.

Деякі дефекти, згідно з опублікованими даними, було помічено ще під час приймання літаків та льотних випробувань, проте окремі несправності продовжили виникати вже після початку комерційної експлуатації.

У документі також згадується літак із бортовим номером B-659F. Стверджується, що серйозний технічний збій на цьому лайнері стався через 13 годин після його введення в експлуатацію.

China Southern Airlines, як повідомляється, вимагала від виробника COMAC надати інформацію про раніше виявлені дефекти та плани щодо їх усунення. Для найбільшої китайської авіакомпанії питання особливо чутливе: зараз вона експлуатує 12 літаків C919, а ще 88 лайнерів замовлено. Таким чином, загальний портфель замовлень складає 100 повітряних суден із постачанням до 2031 року.

При цьому важливо наголосити: опублікований документ не отримав незалежного підтвердження. Тому викладені у ньому відомості поки що не можна вважати доведеним свідченням масових проблем C919.

Проте, історія може стати серйозним випробуванням для китайської авіаційної промисловості, яка розраховує за допомогою C919 конкурувати з провідними світовими виробниками пасажирських літаків.

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