Предупреждение или реальная угроза: Китай начал военные учения возле Тайваня

Сегодня военные Китая начали воздушное и морское патрулирование и учения ВМС и ВВС вокруг острова Тайвань. Так официальный Пекин решил отреагировать на визит в США вице-президента острова Уильяма Лая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Xinhua".

Китай начал военные учения. Фото из открытых источников

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"Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая в субботу начало совместное воздушное и морское патрулирование и военные учения ВМС и ВВС вокруг острова Тайвань", — говорится в материале.

По словам представителя командования Ши И, патрулирование и учения осуществляются с целью отработки координации военных кораблей и самолетов и "их способности захватывать контроль над воздушным и морским пространством".

"Будет проверена способность вооруженных сил вести боевые действия в реальных боевых условиях", — заявил он.

Также Ши добавил, что мероприятия военных "служат строгим предупреждением о сговоре сепаратистов, выступающих за "независимость Тайваня", с иностранными элементами и их провокациях".

Как отмечает Reuters, перед этим Пекин назвал Лая, который является лидером на президентских выборах в Тайване в 2024 году, "возмутителем спокойствия". Также Китай пообещал принять "решительные меры для защиты национального суверенитета".

Вице-президента Тайваня в Штатах остановился в Нью-Йорке, и через Сан-Франциско вернулся в Парагвай, который дипломатически признает Тайбэй.

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