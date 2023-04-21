В КНР снова намекнули, что готовы воевать за Тайвань

Глава МИД Китая Цинь Ган во время выступления на международном форуме по модернизации в Шанхае заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ".

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Фото: из открытых источников

"Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с давних времен, и оба берега (Ред. – Тайваньского) пролива принадлежат одному Китаю. Это история Тайваня и это статус-кво Тайваня. Возвращение Тайваня в Китай является составляющей послевоенного (Ред. – после Второй мировой войны) международного порядка, написанного черным по белому в Каирской и Потсдамской декларациях", – отметил Цинь Ган.

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По словам главы МИД Китая, "сепаратистские силы независимости Тайваня" и "несколько стран, которые стремятся воспользоваться ситуацией", пытаются изменить статус-кво, отменить принцип "одного Китая" и достичь его "мирного разделения".

"Это неприемлемо для 1,4 млрд китайцев. Китай не потеряет ни одной части своей территории, восстановленной после Второй мировой войны, и установленный послевоенный международный порядок не будет изменён. Мы хотели бы четко дать понять тем, кто стремится саботировать международное законодательство во имя международного порядка: вопрос Тайваня относится к коренным интересам Китая, и наш ответ тому, кто попытается разрушить принцип одного Китая, – мы никогда не отступим перед каким бы то ни было актом, который подрывает суверенитет и безопасность Китая", – отметил министр.

Стоит отметить, вооруженные силы Китая планируют провести не менее пяти учений в разных районах, в частности, в Южно-Китайском море, на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.

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