Президент МОК: Олимпиада не решит давние политические проблемы

Нельзя ожидать, что Олимпиада решит давние политические проблемы, которые сами политики не смогли выяснить. Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, поскольку критика по поводу зимних Игр в Пекине в 2022 году ежедневно растет. Об этом сообщает Reuters.

Олимпийские кольца перед штаб-квартирой Международного олимпийского комитета (МОК) - Reuters

В понедельник, 6 декабря, Белый дом заявил, что правительственные чиновники США будут бойкотировать Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за "зверств" Китая по правам человека, хотя спортсмены США могут свободно ездить туда на соревнования.

МОК уже давно критикуют за то, что он присудил Игры Китаю, учитывая состояние прав в стране, и, несмотря на постоянные призывы правозащитных групп и активистов перенести игры в другое государство.

"Какова наша ответственность и каковы наши ограничения? Наша ответственность состоит в том, чтобы провести Игры в соответствии с Олимпийской хартией и собрать под одной крышей спортсменов из 206 команд и команды беженцев МОК. Выходить за пределы этого ожидания, что Олимпийские игры могут коренным образом изменить страну, ее политическую систему или законы являются абсолютно преувеличенными ожиданиями. Олимпиада не может решить проблемы, которые не способны решить поколение политиков ", — сказал Бах в интервью немецкому информационному агентству DPA незадолго до решения США.

Бах сказал, что МОК должен оставаться политически нейтральным.

Бойкот США, месяцами поощряемый некоторыми членами Конгресса и правозащитными группами, происходит, несмотря на попытки стабилизировать отношения между Америкой и Китаем.

"МОК не имеет полномочий и средств для смены политических систем. Здесь действует политический нейтралитет МОК и Игр", — сказал Бах.

Как сообщали ранее "Комментарии", старший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд во вторник, 30 ноября, возразил, что организация не обеспокоена безопасностью китайской теннисистки Пэн Шуай.

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