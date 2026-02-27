Произошел переломный момент: теперь Москва стала полностью зависимой от Пекина

Китай остается ключевым тылом российской военной машины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который раскрывает критическую зависимость Москвы от поставок оптоволокна из КНР.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По данным источников российской газеты Ведомости, единственный в РФ производитель оптоволокна – завод "Оптиковолоконные системы" в Саранске – не работает с мая 2025 года после удара украинских дронов. Предприятие ежегодно выпускало около 4 млн километров волокна и обеспечивало сырьем два десятка кабельных компаний.

После остановки производства Россия фактически перешла на полную зависимость от поставщиков из Китая. Причем за год цена одного километра оптоволокна для российских покупателей выросла с 16 до 40 юаней – рост составил 150%. Производители кабеля предупреждают о неизбежном подорожании продукции.

При этом, как отмечает ISW, признаков дефицита на фронте пока нет. Российские войска активно используют оптоволоконные кабели с весны 2025 года – прежде всего для управления дронами, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, и для увеличения дальности их действия до 60 км. Кроме того, оптоволокно применяется для наземной связи.

Аналитики подчеркивают: поставки китайских компонентов остаются критически важными для способности России адаптировать оборонную промышленность и продолжать войну против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай резко поднял цены на важный для РФ товар: как это может повлиять на войну в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Си Цзиньпин сделал новое заявление о переговорах о мире в Украине.



