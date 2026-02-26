Си Цзиньпин сделал новое заявление о переговорах о мире в Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
В переговорах по миру в Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон. Соответствующее заявление сделал лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Пекине. Так он намекнул на необходимость вовлечения Европы в мирный процесс. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Си Цзиньпин в очередной раз отметил принципиальную позицию Китая по поводу того, что ключ к поиску решения заключается в последовательном диалоге и переговорах.
При этом обращает на себя внимание, что позиция официального Пекина по поводу обязательного участия европейцев в переговорах о мире в Украине расходится с подходом Москвы, которая фактически настаивает на достижении договоренностей с США без учета позиции европейцев и украинцев.
Читайте на портале "Комментарии" — Китай не располагает информацией о возможной передаче Украине ядерного оружия со стороны Франции или Великобритании, о чем ранее заявили в России. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя обвинения Москвы.
По ее словам, у Пекина нет подтверждений подобных утверждений.
Также издание "Комментарии" сообщало – поддержка России со стороны Китая за годы полномасштабной войны не просто сохранилась – она стала более глубокой и системной. Сегодня на Пекин приходится около 40% российского нефтяного экспорта, а двусторонний товарооборот в прошлом году достиг рекордных 250 млрд долларов. Об этом в колонке The Times пишет британский аналитик Роджер Бойес.