Си Цзиньпин сделал новое заявление о переговорах о мире в Украине
Си Цзиньпин сделал новое заявление о переговорах о мире в Украине

Лидер КНР подчеркнул, что важно обеспечить равное участие всех сторон в переговорном процессе

26 февраля 2026, 09:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В переговорах по миру в Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон. Соответствующее заявление сделал лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Пекине. Так он намекнул на необходимость вовлечения Европы в мирный процесс. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин сделал новое заявление о переговорах о мире в Украине

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Си Цзиньпин в очередной раз отметил принципиальную позицию Китая по поводу того, что ключ к поиску решения заключается в последовательном диалоге и переговорах.

"Важно обеспечить равное участие всех сторон в переговорном процессе и заложить прочную основу для мира, учесть законную обеспокоенность всех сторон, усилить волю к миру и создать условия для построения крепкой архитектуры общей безопасности", — сказал лидер Китая.

При этом обращает на себя внимание, что позиция официального Пекина по поводу обязательного участия европейцев в переговорах о мире в Украине расходится с подходом Москвы, которая фактически настаивает на достижении договоренностей с США без учета позиции европейцев и украинцев.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай не располагает информацией о возможной передаче Украине ядерного оружия со стороны Франции или Великобритании, о чем ранее заявили в России. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя обвинения Москвы.

По ее словам, у Пекина нет подтверждений подобных утверждений.

"Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, а ядерная война не должна вестись. Международные обязательства по нераспространению должны добросовестно придерживаться", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Также издание "Комментарии" сообщало – поддержка России со стороны Китая за годы полномасштабной войны не просто сохранилась – она стала более глубокой и системной. Сегодня на Пекин приходится около 40% российского нефтяного экспорта, а двусторонний товарооборот в прошлом году достиг рекордных 250 млрд долларов. Об этом в колонке The Times пишет британский аналитик Роджер Бойес.



