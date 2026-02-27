Стався переломний момент: тепер Москва стала повністю залежною від Пекіна

Китай залишається ключовим тилом російської військової машини. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який розкриває критичну залежність Москви від постачання оптоволокна з КНР.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел російської газети "Ведомости", єдиний у РФ виробник оптоволокна — завод "Оптіковолоконні системи" в Саранську — не працює з травня 2025 року після удару українських дронів. Підприємство щорічно випускало близько 4 млн кілометрів волокна та забезпечувало сировиною два десятки кабельних компаній.

Після зупинки виробництва Росія фактично перейшла на повну залежність від постачальників із Китаю. Причому за рік ціна одного кілометра оптоволокна для російських покупців зросла з 16 до 40 юанів – зростання становило 150%. Виробники кабелю попереджають про неминуче подорожчання продукції.

При цьому, як зазначає ISW, ознак дефіциту на фронті поки що немає. Російські війська активно використовують оптоволоконні кабелі з весни 2025 року – насамперед для управління дронами, стійкими до засобів радіоелектронної боротьби, та для збільшення дальності їхньої дії до 60 км. Крім того, оптоволокно застосовується для наземного зв'язку.

Аналітики наголошують: постачання китайських компонентів залишаються критично важливими для здатності Росії адаптувати оборонну промисловість і продовжувати війну проти України.

