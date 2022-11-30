Протесты в Китае. Может ли это быть началом конца для Си Цзиньпина

В Китае происходит мощная волна протестов, вызванная жесткими карантинными мерами властей Си Цзиньпина в борьбе против коронавируса. Подобных митингов в Китае не было во время правления Си Цзиньпина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Протесты в Китае. Фото: из открытых источников

От студенческих общежитий до больших центральных улиц, жители Китая выходят на протесты с белыми листами, как символ жестких карантинных мероприятий Си Цзиньпина. Иногда протестующие решаются выражать критику в сторону китайского лидера.



"Си Цзиньпин, уходи" — кричат ​​митингующие.

Могут ли такие протесты набрать критическую массу для китайского лидера? Издание Politico утверждает, что пока нет признаков того, что протесты в Китае могут свергнуть Си Цзиньпина. Это первая столь серьезная акция сопротивления китайского общества за время его правления.

Лидер Китая лично выступает за политику "нулевого ковыда" и все более усиливает карантинные меры в стране. Теперь, когда общественность открыто выступает против символов этой политики, таких как строгие требования к ПЦР-тестированию и правилам использования масок, он будет считаться ответственным за гнев общественности.



"Правительство и общество находятся в процессе поиска нового баланса. В этом процессе могут возникнуть конфликты", – говорит профессор из университета Джона Гопкинса Хо-фунг Ханг.

Последним подобным эпизодом был студенческий протест на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, но тогда демонстрации были значительно больше. Кроме того тогда демонстрантам удалось занять культовую площадь в центре Пекина.

Большинство молодых людей, которые сейчас протестуют или не помнят тех событий, или имеют о них очень смутные воспоминания. В стране, которая подвергается жесткой цензуре, нет записей случившегося более 30 лет назад на Тяньаньмэнь.

Пока что полиция воздерживается от кровавого разгона протестующих, хотя есть задержание. Некоторые улицы в Шанхае были ограждены баррикадами, многие районы были недоступны. Поэтому на данном этапе еще не ясно, закончились ли беспорядки или протестующие просто ждут иного случая. На всякий случай, некоторые университеты также объявили, что студенты начнут зимние каникулы ранее запланированного. Цель этой цели – остановить их от организации дальнейших протестов.



Ранее портал "Комментарии" писал о начале протестов в Иране.



Также "Комментарии" писали о смерти руководителя Китая, подавившего студенческие протесты на площади Тяньаньмэнь.



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