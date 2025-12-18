Противостояние США и Венесуэлы: внезапно решил вмешаться Китай

Китай публично встал на сторону Венесуэлы на фоне резкого усиления давления со стороны США. Заявление прозвучало вскоре после решения Вашингтона применить военно-морские меры против нефтяных поставок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Китай. Фото: из открытых источников

Глава китайской дипломатии выразил поддержку Венесуэле, выступив против одностороннего давления и подтвердив приверженность принципам суверенитета.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ блокировать нефтяные танкеры, усилив давление на южноамериканскую страну.

Министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с венесуэльским коллегой Иваном Гилом заявил, что Пекин выступает против "односторонней травли" и поддерживает государства в защите их национального достоинства.

Несмотря на то, что в заявлении напрямую не упоминались США, слова Вана прозвучали менее, чем через сутки после того, как Трамп объявил о военно-морских действиях в социальных сетях. Этот шаг рассматривается как существенная эскалация кампании Вашингтона, направленной против венесуэльского руководства.

Во вторник президент США распорядился ввести блокаду нефтяных танкеров, которые входят в страну или покидают ее в обход санкции.

Ван И акцентировал, что Венесуэла должна сама решать с кем и как строить взаимовыгодное сотрудничество, а Пекин исходит из того, что международное сообщество в целом поддерживает такую позицию.

Китай, по его словам, продолжит выступать за невмешательство и противодействие односторонним ограничениям.

