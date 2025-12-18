Протистояння США та Венесуели: раптово вирішив втрутитися Китай

Китай публічно став на бік Венесуели на тлі різкого посилення тиску США. Заява прозвучала невдовзі після рішення Вашингтона застосувати військово-морські заходи проти нафтових постачань. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Глава китайської дипломатії висловив підтримку Венесуелі, виступивши проти одностороннього тиску та підтвердивши прихильність до принципів суверенітету.

Заява прозвучала через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп наказав блокувати нафтові танкери, посиливши тиск на південноамериканську країну.

Міністр закордонних справ КНР Ван І у розмові з венесуельським колегою Іваном Гілом заявив, що Пекін виступає проти "одностороннього цькування" і підтримує держави у захисті їхньої національної гідності.

Незважаючи на те, що в заяві прямо не згадувалися США, слова Вана прозвучали менш ніж через добу після того, як Трамп оголосив про військово-морські дії в соціальних мережах. Цей крок сприймається як суттєва ескалація кампанії Вашингтона, спрямованої проти венесуельського керівництва.

У вівторок президент США розпорядився запровадити блокаду нафтових танкерів, які входять до країни чи залишають її в обхід санкції.

Ван І акцентував, що Венесуела має сама вирішувати з ким і як будувати взаємовигідну співпрацю, а Пекін виходить із того, що міжнародне співтовариство загалом підтримує таку позицію.

Китай, за його словами, продовжуватиме виступати за невтручання та протидію одностороннім обмеженням.

