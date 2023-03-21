Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество: есть ли риски для мира

Российский президент Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин во время встречи побеседовали о военном сотрудничестве между двумя странами. Такое заявление для российских СМИ сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Обсуждалось военное сотрудничество", – коротко подтвердил информацию Ушаков.

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Он рассказал, что Путин и Си Цзиньпин решили продолжать реализовывать те договоренности, которые были достигнуты ранее относительно сотрудничества Минобороны.

Но Ушаков отказался уточнять, идет ли речь о поставках оружия или проведении военных учений.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Цзиньпин снова прокомментировал "мирный план" Китая. Глава Китая заявил, что его страна хочет содействовать примирению и возобновлению переговоров в рамках "мирного плана" по войне в Украине. Об этом говорится в заявлении лидера Китая Си Цзиньпина во время совместного брифинга с Путиным. Он заявил, что Китай активно способствует возобновлению переговоров.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай ответил на вопрос о поставках оружия России . В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что в Пекине "стремятся к миру", а в войне в Украине "виновны США". Такое заявление сделал спикер китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь. Журналисты привели информацию Белого дома, где подтверждалось, что россияне используют китайские боеприпасы в войне против Украины. Поэтому у китайского спикера еще раз спросили, действительно ли его страна поставляет их России. Но тот отказался отвечать, зато снова заявил, что именно Америка "раздувает огонь войны", предоставляя оружие ВСУ для защиты от РФ.