Путин и Си Цзиньпин при встрече не пожали друг другу руки

Прибывший в Пекин для участия в открытии Олимпиады президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не стали обмениваться официальным приветствием, пожимая друг другу руки. Вместо этого два лидера поприветствовали друг друга помахиванием руки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "РБК".

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Сразу по прилету в Пекин российского президента встретила делегация в белых костюмах. В данном случае протокол не был соблюдён. Согласно традиции в аэропорту высокого гостя всегда встречают представители местных властей. Вместе с тем пандемия внесла свои коррективы. Российского главу государства у трапа самолета никто не встречал.

В Кремле перед тем кратко огласили график российского президента в КНР. Практически весь день Владимир Путин должен будет посвятить консультациям и переговорам с участием, как представителей правительства КНР, так и лично председателя КНР Си Цзиньпина.

Владимир Путин и Си Цзиньпин уже провели встречу. На переговорах планировалось обсудить "ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня" и заключить ряд соглашений. Во время встречи Путин заявил, что Россия предложила "очень хорошие решения" по поставкам нефти и газа в Китай. В частности, страны заключат соглашение на поставки 10 млрд куб. м газа.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее в Кремле, анонсируя визит Владимира Путина в Китай на открытые Олимпиады, допустили, что у российского лидера может состояться непродолжительный контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом такую встречу точно не подтвердили, сославшись на то, что программой, которую предоставила китайская сторона, не предусмотрены встречи международного характера.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!