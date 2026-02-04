Рубрики
Российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин проводят переговоры по видеоконференцсвязи – обсуждают двусторонние отношения и "ключевые международные сюжеты". Об этом роде время общения с представителями масс-медиа рассказал пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков.
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Он уточнил, что закрытая часть общения – "для доверительного разговора" руководителей России и Китая.
По словам Пескова, российско-китайские отношения "развиваются планомерно, широкоформатно, продуктивно и успешно".
