Путин и Си провели разговор: о чем договорились

Российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин проводят переговоры по видеоконференцсвязи – обсуждают двусторонние отношения и "ключевые международные сюжеты". Об этом роде время общения с представителями масс-медиа рассказал пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Разговор еще продолжается, прежде всего, это двусторонние отношения во всех сферах и обмен мнениями по международным делам", — отметил главный рупор Кремля.

Он уточнил, что закрытая часть общения – "для доверительного разговора" руководителей России и Китая.

По словам Пескова, российско-китайские отношения "развиваются планомерно, широкоформатно, продуктивно и успешно".

