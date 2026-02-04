Путін і Сі провели розмову: про що домовилися

Російський диктатор Володимир Путін і глава КНР Сі Цзіньпін проводять перемовини по відеоконференцзв'язку – обговорюють двосторонні відносини і "ключові міжнародні сюжети". Про це рід час спілкування з представниками мас-медіа розповів прес-секретар правителя РФ Дмитро Пєсков.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

"Розмова ще триває, перш за все це двосторонні відносини в усіх сферах і обмін думками щодо міжнародних справ", – зазначив головний рупор Кремля.

Він уточнив, що закрита частина спілкування – "для довірчої розмови" керівників Росії та Китаю.

За словами Пєскова, російсько-китайські відносини "розвиваються планомірно, широкоформатно, продуктивно і успішно".

Читайте також на порталі "Коментарі" — масштабні кадрові чистки у вищому військовому керівництві Китаю можуть бути пов'язані з недовірою і побоюваннями лідера КНР Сі Цзіньпіна. Такого висновку дійшли аналітики американської розвідки, повідомляє The New York Times.

Також видання "Коментарі" повідомляло – директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001-2011 рр. з питань заморожених конфліктів у Євразії Віталій Кулик зазначив, що він завжди говорив про те, що Китай зацікавлений у затягуванні війни в Україні, але Пекін може бути зацікавлений і в зниженій інтенсивності цієї війни.

"Тобто Китай зацікавлений у тому, щоб Захід і Росія знаходилися у ситуації постійного напруження, знекровлення один одного. Таким чином Росія остаточно стає клієнтом Китаю, втрачаючи економічну і політичну суб'єктність і перетворюючись на васала Китаю, а, з іншого боку, послаблюючи Захід, роблячи його договороздатним з точки зору власних інтересів на європейських ринках. При цьому Китай не зацікавлений у масштабуванні війни, щоб вона перекинулась на саму Європу, набула позарегіонального масштабу. У цьому Китай не зацікавлений, бо по території Європейського Союзу через Чорне море йдуть магістралі торгових шляхів Китаю", – зазначив експерт.



