Путін і Сі провели розмову: про що домовилися

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Російський диктатор Володимир Путін і глава КНР Сі Цзіньпін проводять перемовини по відеоконференцзв'язку – обговорюють двосторонні відносини і "ключові міжнародні сюжети". Про це рід час спілкування з представниками мас-медіа розповів прес-секретар правителя РФ Дмитро Пєсков.
Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Він уточнив, що закрита частина спілкування – "для довірчої розмови" керівників Росії та Китаю.
За словами Пєскова, російсько-китайські відносини "розвиваються планомірно, широкоформатно, продуктивно і успішно".
Читайте також на порталі "Коментарі" — масштабні кадрові чистки у вищому військовому керівництві Китаю можуть бути пов'язані з недовірою і побоюваннями лідера КНР Сі Цзіньпіна. Такого висновку дійшли аналітики американської розвідки, повідомляє The New York Times.
Також видання "Коментарі" повідомляло – директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001-2011 рр. з питань заморожених конфліктів у Євразії Віталій Кулик зазначив, що він завжди говорив про те, що Китай зацікавлений у затягуванні війни в Україні, але Пекін може бути зацікавлений і в зниженій інтенсивності цієї війни.