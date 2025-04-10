Путин подставил своего товарища Си: что теперь будет делать Китай

Украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая на линии фронта в Донецкой области. Этот инцидент может стать серьезным дипломатическим и репутационным ударом для Пекина, годами пытавшегося сформировать образ миротворца в контексте войны России против Украины, считает политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Путин и Си

По его словам, действия Москвы ставят в крайне неудобное положение лидера КНР Си Цзиньпина, которому теперь сложно объяснить, что делали китайские граждане с оружием в руках на украинской земле.

Эксперт обратил внимание на то, что Пекин усердно выстраивал имидж миротворца. Но теперь, когда китайцы попали в плен в зоне боевых действий, этот образ рассыпается, и это очень болезненно для китайского правительства, отметил он.

"Путин откровенно подставляет Си Цзиньпина", — заявил Тизенгаузен.

Он добавил, что ранее на стороне России уже фиксировали участие граждан КНДР, однако они действовали на территории Курской области. В то же время китайцы были задержаны непосредственно на передовой в Украине. И это, по мнению политтехнолога, принципиальная разница.

К тому же, как заявила пресс-секретарь Госдепа США Темми Брюс, Китай является главным партнером России в войне против Украины, обеспечивая ее 80% товаров двойного назначения. Через Пекин, добавил Тизенгаузен, проходит также помощь, поступающая в Москву из третьих стран.

"Путин и Си Цзиньпин уладят эту ситуацию. Однако это будет сложная репутационная история, с которой потом будет тяжело", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, несмотря на публичные заявления Китая о нейтралитете и намерениях быть миротворцем в войне, присутствие китайских боевиков на стороне РФ демонстрирует совсем другое.





