logo

BTC/USD

28184.73

ETH/USD

1799.95

LTC/USD

82.26

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Путин согласился заканчивать войну по "мирному плану" Китая и выдвинул свое требование Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин согласился заканчивать войну по "мирному плану" Китая и выдвинул свое требование Украине

Но Путин пожаловался, что не видит готовности Украины согласиться с этим сценарием

сегодня, 20:58 comments3789
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

21 марта российский президент Владимир Путин сделал новое заявление о войне в Украине, где заявил, что многие положения в китайском "мирном плане" созвучны с подходами России. Следовательно, так называемый хозяин Кремля фактически согласился "заканчивать войну" по плану, предложенному Пекином. Такое заявление Путин сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

Путин согласился заканчивать войну по "мирному плану" Китая и выдвинул свое требование Украине

Си Цзиньпин и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Российский президент заявил, что они во время встречи обсудили войну в Украине. А китайские предложения по окончании войны России нравятся. Но заявил, что на Западе и в Киеве также должны быть готовы к этому.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Многие положения выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут стать основой мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", — сказал Путин.

Кроме того, Путин посетовал, что пока они с его китайским другом думали о мире в Украине, Великобритания сообщила о поставках боеприпасов с обедненным ураном.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество . Российский президент Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин во время встречи побеседовали о военном сотрудничестве между двумя странами. Такое заявление для российских СМИ сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он рассказал, что Путин и Си Цзиньпин решили продолжать реализовывать те договоренности, которые были достигнуты ранее относительно сотрудничества Минобороны. Но Ушаков отказался уточнять, идет ли речь о поставках оружия или проведении военных учений.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/smotri_media/42468
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!