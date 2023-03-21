Путин согласился заканчивать войну по "мирному плану" Китая и выдвинул свое требование Украине

21 марта российский президент Владимир Путин сделал новое заявление о войне в Украине, где заявил, что многие положения в китайском "мирном плане" созвучны с подходами России. Следовательно, так называемый хозяин Кремля фактически согласился "заканчивать войну" по плану, предложенному Пекином. Такое заявление Путин сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Российский президент заявил, что они во время встречи обсудили войну в Украине. А китайские предложения по окончании войны России нравятся. Но заявил, что на Западе и в Киеве также должны быть готовы к этому.

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"Многие положения выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут стать основой мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", — сказал Путин.

Кроме того, Путин посетовал, что пока они с его китайским другом думали о мире в Украине, Великобритания сообщила о поставках боеприпасов с обедненным ураном.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество . Российский президент Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин во время встречи побеседовали о военном сотрудничестве между двумя странами. Такое заявление для российских СМИ сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он рассказал, что Путин и Си Цзиньпин решили продолжать реализовывать те договоренности, которые были достигнуты ранее относительно сотрудничества Минобороны. Но Ушаков отказался уточнять, идет ли речь о поставках оружия или проведении военных учений.