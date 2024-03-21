Пытается захватить остров в кольцо: Китай построил большие военные базы вокруг Тайваня

Китай построил несколько крупных военных баз на трех островах вокруг Тайваня в Южно-Китайском море. Об этом сообщил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, передает Reuters .

Китай построил военные базы вокруг Тайваня (фото из открытых источников)

"Китай уже создал очень огромные военные базы в Южно-Китайском море на трех островах, окружающих Тайпин — рифи Суби, рифи Файери-Кросс и рифи Мисчиф — и все они расположены достаточно близко к нашему Тайпину", — подчеркнул тайваньский чиновник.

Как продолжил министр, руководство Тайваня должно обдумать о том, как использовать мирные средства для решения проблем безопасности в регионе Южно-Китайского моря и не позволить другим утверждать, что Тайвань создает трудности.

Как информируют источники, за последние годы в Китае провели большую мелиорацию земель на своих островах в районе Южно-Китайского моря, построив немалые военно-воздушные силы и другую военную инфраструктуру, что вызывает серьезную обеспокоенность у Вашингтона и в целом регионе.

В МИДе страны ранее пояснили, что Китай имеет полное право возводить и защищать то, что он считает собственной территорией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что адмирал США рассказал, когда Китай готовит вторжение на Тайвань . Адмирал считает, что все признаки свидетельствуют о готовящемся вторжении Китая, официальный оборонный бюджет которого за последние годы увеличился на 16%, до 223 миллиардов долларов. Отмечается, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) только за три года увеличила количество истребителей на 400, а крупных военных кораблей – на 20 единиц. Также Пекин удвоил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.