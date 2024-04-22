РФ и Китай могут пойти на формирование военно-политического блока. О чем речь

Не исключено, что Китай и Россия могут выйти на проведение альтернативной конференции, вместо той, которая в июне должна состояться в Швейцарии, а это уже попахивает формированием другого военно-политического блока между РФ и Китаем, отметил Андрей Золотарев. По его словам, сейчас такая идея выглядит как гипотетическая, впрочем, он добавляет, что этот союз будет не "за", а "против", в первую очередь против так называемого коллективного Запада.

Си и Путин

Именно поэтому, добавил политолог, Китай представил свой так называемый мирный план, который целиком и полностью в интересах Кремля. По его словам, рассматривать этот план означает, как минимум, согласиться на то, что Украина должна пожертвовать частью своих территорий. При этом эксперт обратил внимание на то, что еще год назад Пекин говорил об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, однако в "обновленном плане", озвученном по итогам визита в Китай канцлера Олафа Шольца, этот пункт просто исчез.

При этом эксперт обратил внимание на то, что Пекин призвал Запад "не подливать масла в огонь конфликта". По его словам, речь идет о том, что партнеры Украины должны перестать поставлять Киеву оружие. Как говорит политолог, это предложение целиком и полностью в интересах России.

Как считает Золотарев, подробнее о намерениях Пекина станет известно после того, как в мае Китай с визитом посетит кремлевский диктатор Владимир Путин.

"Но по большому счету никакой перспективы прекращения войны и политической корректировки китайский план не несет. Он скорее похож на глобальный PR-проект со стороны Пекина",

– отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай придумал коварный план, как заставить Украину пойти на мир с РФ при этом на условиях агрессора.



