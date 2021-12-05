Риски войны значительны: как коронавирус повлиял на конкуренцию между США и Китаем

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Пандемия коронавируса ослабила могущество Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, а неопределенность безопасности в регионе создает значительный риск войны. Такой вывод был сделан в отчете Института Лоуи в воскресенье, 5 декабря. Об этом сообщает Reuters.
Люди в защитных масках в Китае - Reuters
Союзники США в регионе и ключевые балансирующие государства, такие как Индия, никогда не были настолько зависимы от американского потенциала и никогда не выказывали такого желания поддерживать военное и стратегическое преимущество в ответ на подъем Китая, заявил сиднейский аналитический центр внешней политики.
В то же время, Пекин пытался помешать странам Юго-Восточной Азии присоединиться к коалиции США, стремясь улучшить свои военные обмены с Россией и Пакистаном, а также Северной Кореей, создавая таким образом грозную тройку ядерных государств.
Влияние пандемии подорвало всеобщее процветание Китая, ослабив могущество государства.
По словам аналитического центра, Австралия, чьи отношения с Китаем значительно ухудшились за последние годы, пережила растущее могущество Китая лучше, чем большинство партнеров США.
В 2018 году Австралия запретила китайскому технологическому гиганту Huawei Technologies Co использовать свою телекоммуникационную сеть 5G. Отношения ухудшились в прошлом году, когда Канберра призвала к независимому расследованию происхождения коронавируса, что повлекло за собой ряд торговых репрессий со стороны Китая.
Как сообщали ранее "Комментарии", глава британской разведки Ричард Мур заявил, что слишком самоуверенный и упорный Китай под руководством президента Си Цзиньпина и при правлении Коммунистической партии рискует сделать просчеты на международной арене, включая недооценку решимости Соединенных Штатов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости