Россия атаковала дроном китайское судно в Черном море: появилась реакция Китая

Slava Kot
Китай впервые прокомментировал инцидент в Черном море, где российский ударный дрон "Шахед" попал в гражданское судно с китайскими моряками на борту. В Пекине подтвердили, что следят за ситуацией, однако в очередной раз призвали к "диалогу и переговорам" о войне в Украине.
Спикер МИД КНР Го Цзякунь. Фото из открытых источников
18 мая Украина сообщила, что российский беспилотник атаковал китайское судно, перевозившее гражданский груз в Черном море. Первым об ударе сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, а впоследствии информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Во время брифинга спикера Министерства иностранных дел Китая Го Цзякуня спросили о реакции Пекина на атаку России по китайскому кораблю.
Китай избежал прямой критики Москвы, а Го Цзякунь повторил позицию Пекина по поводу войны в Украине.
Атака на судно КНР произошла всего за два дня до встречи российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Пекине.
