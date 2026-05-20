Россия атаковала дроном китайское судно в Черном море: появилась реакция Китая

Китай впервые прокомментировал инцидент в Черном море, где российский ударный дрон "Шахед" попал в гражданское судно с китайскими моряками на борту. В Пекине подтвердили, что следят за ситуацией, однако в очередной раз призвали к "диалогу и переговорам" о войне в Украине.

Спикер МИД КНР Го Цзякунь. Фото из открытых источников

18 мая Украина сообщила, что российский беспилотник атаковал китайское судно, перевозившее гражданский груз в Черном море. Первым об ударе сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, а впоследствии информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время брифинга спикера Министерства иностранных дел Китая Го Цзякуня спросили о реакции Пекина на атаку России по китайскому кораблю.

"Мы приняли во внимание соответствующие сообщения. Согласно имеющейся у нас информации, судно, о котором идет речь, зарегистрировано на Маршалловых островах, а на борту есть китайские члены экипажа. Посольство Китая в Украине связалось с китайскими членами экипажа и подтвердило отсутствие пострадавших", — сказал представитель МИД КНР.

Китай избежал прямой критики Москвы, а Го Цзякунь повторил позицию Пекина по поводу войны в Украине.

"О кризисе в Украине, позиция Китая является последовательной и четкой: диалог и переговоры – единственный возможный путь решения украинского кризиса", — сказал дипломат традиционно для Китая называя войну России против Украины "украинским кризисом".

Атака на судно КНР произошла всего за два дня до встречи российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Пекине.

