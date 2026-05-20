Росія атакувала дроном китайське судно в Чорному морі: з’явилася реакція Китаю

Китай уперше прокоментував інцидент у Чорному морі, де російський ударний дрон "Шахед" влучив у цивільне судно з китайськими моряками на борту. У Пекіні підтвердили, що стежать за ситуацією, однак вкотре закликали до "діалогу та переговорів" щодо війни в Україні.

Речник МЗС КНР Го Цзякунь. Фото з відкритих джерел

18 травня Україна повідомила, що російський безпілотник атакував китайське судно, яке перевозило цивільний вантаж у Чорному морі. Першим про удар повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, а згодом інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Під час брифінгу речника Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякуня запитали про реакцію Пекіну на атаку Росії по китайському кораблю.

"Ми взяли до уваги відповідні повідомлення. Згідно з наявною в нас інформацією, судно, про яке йде мова, зареєстроване на Маршаллових островах, а на борту є китайські члени екіпажу. Посольство Китаю в Україні зв’язалося з китайськими членами екіпажу та підтвердило відсутність постраждалих", — сказав речник МЗС КНР.

Китай уникнув прямої критики Москви, а Го Цзякунь повторив позицію Пекіну щодо війни в України.

"Щодо кризи в Україні, позиція Китаю є послідовною та чіткою: діалог та переговори – єдиний можливий шлях вирішення української кризи", — сказав дипломат традиційно для Китаю називаючи війну Росії проти України "українською кризою".

Атака на судно КНР сталася лише за два дні до зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні.

