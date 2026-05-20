У Кремлі заявили, що Путін та Сі домовилися "про щось дуже важливе": згадали про Україну

У Кремлі заявили про нові важливі домовленості між Росією та Китаєм після переговорів Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна в Пекіні. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав зустріч "дуже змістовною" та натякнув на досягнення стратегічної угоди, деталі якої не розкриваються.

Зустріч Путіна та Сі. Фото з відкритих джерел

Юрій Ушаков у коментарі російським журналістам заявив, що Путін та Сі обговорили широкий спектр питань, від енергетики до міжнародної політики. За його словами, Москва та Пекін домовилися і "про дещо дуже важливе", однак подробиць не навів.

"Так, про щось дуже важливе домовилися. Зараз ще багато чого президент скаже на прес-конференції", — сказав Ушаков.

Окремо в Кремлі підтвердили, що під час закритої частини переговорів Путін та Сі Цзіньпін планували обговорити війну в Україні та інші геополітичні питання.

"Україна, Тегеран, відносини зі США, співпраця в міжнародних організаціях і так далі", — додав Ушаков.

Своєю черго речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що візит Путіна до Китаю відбувається позитивно. За його словами, переговори проходять "дуже по-діловому та змістовно".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна у Китаї. Стали відомі перші заяви лідерів РФ та КНР. Путін і Сі Цзіньпін у Пекіні підтвердили стратегічне партнерство, обговорили новий світовий порядок та війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що представник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву Володимира Зеленського про затвердження Україною планів ударів по Росії на червень. У відповідь речник Кремля звинуватив Київ у небажанні йти до миру.