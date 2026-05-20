У Кремлі заявили, що Путін та Сі домовилися "про щось дуже важливе": згадали про Україну

У Кремлі заявили про нові важливі домовленості між Росією та Китаєм після переговорів Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна в Пекіні. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав зустріч "дуже змістовною" та натякнув на досягнення стратегічної угоди, деталі якої не розкриваються.
Юрій Ушаков у коментарі російським журналістам заявив, що Путін та Сі обговорили широкий спектр питань, від енергетики до міжнародної політики. За його словами, Москва та Пекін домовилися і "про дещо дуже важливе", однак подробиць не навів.
Окремо в Кремлі підтвердили, що під час закритої частини переговорів Путін та Сі Цзіньпін планували обговорити війну в Україні та інші геополітичні питання.
Своєю черго речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що візит Путіна до Китаю відбувається позитивно. За його словами, переговори проходять "дуже по-діловому та змістовно".
