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Россия и Китай могут создать военный альянс: появились новые подробности

Россия и Китай могут объединиться в новый военный альянс

сегодня, 20:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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В 1991 году, когда распался   Советский   Союз, США    стали единственной   военной сверхдержавой, чьи   войска развернулись   по всем странам мира для того, чтобы   защитить союзников. Но   в этом году   становится все больше конфликтов, при этом    РФ и Китай   все больше обнаруживают    свои общие и   агрессивные амбиции, цель которых   перевесить Соединенные Штаты,   как самую большую   страну. Об этом говорится в публикации Business Insider.

Россия и Китай могут создать военный альянс: появились новые подробности

Си Цзиньпин и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Лидер Китая Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин хотят воспользоваться глобальной нестабильностью, чтобы помешать Америке и ее союзникам. По утверждению аналитиков, Китай и РФ на грани создания военного альянса, что будет представлять наибольшую угрозу для Соединенных Штатов.

"Очевидно, что два государства считают себя военными партнерами, и что это партнерство становится все глубже и опытнее, даже если это не формальный альянс в западном понимании", — сказал Джонатан Уорд, генеральный директор Atlas Group.

В конфликтных ситуациях в мире разыгрывают соперничество между Америкой и российско-китайским партнерством. КНР оказала РФ экономическую и дипломатическую поддержку во время начавшейся полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года.

В ситуации на Ближнем Востоке РФ и Китай присоединились к Ирану и критикуют атаки Израиля на Сектор Газы, который должен ликвидировать поддержанную Тегераном террористическую группировку ХАМАС. Соединенные Штаты оказывают Израилю военное вооружение и дипломатическую поддержку.

"Российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры всегда касалось военной силы", — продолжил эксперт.

За последние два года РФ и КНР ввели совместные военно-морские учения на территории Японского моря, РФ предоставила китайским сообщникам технологию подлодок, которые, возможно, станут преимуществом в военном противостоянии с союзниками Соединенных Штатов в Тихом океане, также Си Цзиньпин и Владимир Путин дали обещания продолжить сотрудничество, развивая высокотехнологичное вооружение.

"Полномасштабный китайско-российский альянс создал бы для Соединенных Штатов угрозу, которая не похожа ни на одну угрозу, с которой они сталкивались после окончания холодной войны", – отметил другой эксперт Челс Михта.

При этом некоторые эксперты выражают скептицизм по поводу стабильности российско-китайского альянса, отметив давнюю напряженность между странами и желание КНР не потерять прочные связи с прибыльными западными рынками.

Но Соединенные Штаты должны быть готовы к военному пакту между этими авторитарными лидерами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай активизировал войска вблизи Тайваня.



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