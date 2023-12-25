Россия и Китай могут создать военный альянс: появились новые подробности

В 1991 году, когда распался Советский Союз, США стали единственной военной сверхдержавой, чьи войска развернулись по всем странам мира для того, чтобы защитить союзников. Но в этом году становится все больше конфликтов, при этом РФ и Китай все больше обнаруживают свои общие и агрессивные амбиции, цель которых перевесить Соединенные Штаты, как самую большую страну. Об этом говорится в публикации Business Insider.

Си Цзиньпин и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Лидер Китая Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин хотят воспользоваться глобальной нестабильностью, чтобы помешать Америке и ее союзникам. По утверждению аналитиков, Китай и РФ на грани создания военного альянса, что будет представлять наибольшую угрозу для Соединенных Штатов.

"Очевидно, что два государства считают себя военными партнерами, и что это партнерство становится все глубже и опытнее, даже если это не формальный альянс в западном понимании", — сказал Джонатан Уорд, генеральный директор Atlas Group.

В конфликтных ситуациях в мире разыгрывают соперничество между Америкой и российско-китайским партнерством. КНР оказала РФ экономическую и дипломатическую поддержку во время начавшейся полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года.

В ситуации на Ближнем Востоке РФ и Китай присоединились к Ирану и критикуют атаки Израиля на Сектор Газы, который должен ликвидировать поддержанную Тегераном террористическую группировку ХАМАС. Соединенные Штаты оказывают Израилю военное вооружение и дипломатическую поддержку.

"Российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры всегда касалось военной силы", — продолжил эксперт.

За последние два года РФ и КНР ввели совместные военно-морские учения на территории Японского моря, РФ предоставила китайским сообщникам технологию подлодок, которые, возможно, станут преимуществом в военном противостоянии с союзниками Соединенных Штатов в Тихом океане, также Си Цзиньпин и Владимир Путин дали обещания продолжить сотрудничество, развивая высокотехнологичное вооружение.

"Полномасштабный китайско-российский альянс создал бы для Соединенных Штатов угрозу, которая не похожа ни на одну угрозу, с которой они сталкивались после окончания холодной войны", – отметил другой эксперт Челс Михта.

При этом некоторые эксперты выражают скептицизм по поводу стабильности российско-китайского альянса, отметив давнюю напряженность между странами и желание КНР не потерять прочные связи с прибыльными западными рынками.

Но Соединенные Штаты должны быть готовы к военному пакту между этими авторитарными лидерами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай активизировал войска вблизи Тайваня.