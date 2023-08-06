logo

BTC/USD

29003.90

ETH/USD

1827.48

LTC/USD

82.55

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Россия и Китай отправили самую большую в истории флотилию к берегам США: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия и Китай отправили самую большую в истории флотилию к берегам США: что происходит

Одна из главных причин конфликта между Китаем и США – это Тайвань.

сегодня, 16:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

На этой неделе на побережье Аляски Россия и Китай направили свои военно-морские силы. Стало известно, что это была самая большая в истории флотилия, подошедшая к берегам Америки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Россия и Китай отправили самую большую в истории флотилию к берегам США: что происходит

РФ и Китай отправили флотилию в США (иллюстративное фото из открытых источников)

Американские чиновники в комментарии для СМИ заявили, что 11 китайских и российских кораблей подошли к Алеутским островам. Они патрулировали морское пространство у Аляски и не входили в территориальные воды США.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Своей чередой за российскими и китайскими кораблями следили 4 американских эсминца и самолета P-8 Poseidon.

"Это впервые в истории. Учитывая контекст войны в Украине и напряженность вокруг Тайваня, этот шаг очень провокационный", — заявил капитан ВМС в отставке Брент Садлер.

Американские военные также официально подтвердили совместное патрулирование России и Китая у берегов Аляски. Но представитель Северного командования США не уточнил количество кораблей и заявил, что не расценивает этот шаг как угроза.

По словам сенатора Дэна Салливана из Аляски, российско-китайский патруль стал напоминанием о том, что США вступили в "новую эру авторитарной агрессии".

На запрос журналистов издания дипломаты из России и Китая не ответили

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский дипломат организует регулярные парады на территории страны НАТО . Генеральное консульство России на Шпицбергене в конце июля организовало третий парад на архипелаге, принадлежащем члену НАТО Норвегии. Регулярные парады на территории норвежской группы островов начали проходить после назначения туда консулом Андрея Чемерила, связываемого с российскими спецслужбами ГРУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!