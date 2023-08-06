Россия и Китай отправили самую большую в истории флотилию к берегам США: что происходит

На этой неделе на побережье Аляски Россия и Китай направили свои военно-морские силы. Стало известно, что это была самая большая в истории флотилия, подошедшая к берегам Америки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

РФ и Китай отправили флотилию в США (иллюстративное фото из открытых источников)

Американские чиновники в комментарии для СМИ заявили, что 11 китайских и российских кораблей подошли к Алеутским островам. Они патрулировали морское пространство у Аляски и не входили в территориальные воды США.

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