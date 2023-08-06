Россия и Китай отправили самую большую в истории флотилию к берегам США: что происходит

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
На этой неделе на побережье Аляски Россия и Китай направили свои военно-морские силы. Стало известно, что это была самая большая в истории флотилия, подошедшая к берегам Америки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
РФ и Китай отправили флотилию в США (иллюстративное фото из открытых источников)
Американские чиновники в комментарии для СМИ заявили, что 11 китайских и российских кораблей подошли к Алеутским островам. Они патрулировали морское пространство у Аляски и не входили в территориальные воды США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Своей чередой за российскими и китайскими кораблями следили 4 американских эсминца и самолета P-8 Poseidon.
"Это впервые в истории. Учитывая контекст войны в Украине и напряженность вокруг Тайваня, этот шаг очень провокационный", — заявил капитан ВМС в отставке Брент Садлер.
Американские военные также официально подтвердили совместное патрулирование России и Китая у берегов Аляски. Но представитель Северного командования США не уточнил количество кораблей и заявил, что не расценивает этот шаг как угроза.
По словам сенатора Дэна Салливана из Аляски, российско-китайский патруль стал напоминанием о том, что США вступили в "новую эру авторитарной агрессии".
На запрос журналистов издания дипломаты из России и Китая не ответили
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский дипломат организует регулярные парады на территории страны НАТО . Генеральное консульство России на Шпицбергене в конце июля организовало третий парад на архипелаге, принадлежащем члену НАТО Норвегии. Регулярные парады на территории норвежской группы островов начали проходить после назначения туда консулом Андрея Чемерила, связываемого с российскими спецслужбами ГРУ.
Обсуждения
Новости