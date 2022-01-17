Рождаемость в одной из самых густонаселенных стран мира упала до рекордного минимума: какая причина

Уровень рождаемости в материковом Китае упал до рекордно низкого уровня в 2021 году. Данные свидетельствуют, что тенденция к снижению рождаемости продолжается, и это привело к тому, что в прошлом году Пекин начал разрешать парам иметь троих детей. Об этом сообщает Reuters.

Дети играют на игровой площадке в торговом комплексе в Шанхае - Reuters

В 2016 году Китай отменил свою политику по поводу одного ребенка, существовавшую в течение десятилетий, заменив ее ограничением на количество до двух детей, чтобы попытаться избежать экономических рисков от быстрого старения населения, однако высокая стоимость городской жизни не позволяет парам иметь больше детей.

Уровень рождаемости в 2021 году был самым низким с 1949 года, когда Национальное бюро статистики начало собирать данные. Согласно данным, естественный прирост населения Китая без учета миграции составил лишь 0,034% в 2021 году, что является самым низким показателем с 1960 года.

"Демографическая проблема хорошо известна, но скорость старения населения явно выше, чем ожидалось. Это свидетельствует о том, что общая численность населения Китая, возможно, достигла своего пика в 2021 году. Это также свидетельствует о том, что потенциальный рост Китая, по всей вероятности, замедляется быстрее, чем ожидалось ", – сказал Чживей Чжан, главный экономист Pinpoint Asset management.

Кроме разрешения парам иметь троих детей, в прошлом году Китай принял политику, направленную на уменьшение финансового бремени воспитания детей, включая запрет на некоммерческое обучение после школы.

Численность трудоспособного населения Китая уже сокращается, что усилит давление на способность страны заботиться о старшем поколении.

Согласно данным, в 2021 году рожденных было 10,62 миллиона, в 2020 году – 12 миллионов.

Хуан Венчжен, эксперт по демографии из Пекинского Центра Китая и глобализации, сказал, что количество рожденных, вероятно, будет колебаться в диапазоне 10 миллионов, а затем снизится еще больше при отсутствии изменений в политике.

"Но политика обеспечит большую поддержку рождаемости в долгосрочной перспективе", – сказал Хуан.

Рождаемость в 2020 году составила 8,52 родившихся на 1000 человек.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Китае женщина застряла в доме незнакомца из-за COVID-19.

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