Рубио могут не впустить в Китай вместе с Трампом: что произошло

Будущий визит американской делегации в Китай оказался под вопросом из-за санкций Пекина против госсекретаря США Марко Рубио. Ограничения были введены еще в 2020 году, когда он занимал должность сенатора, и формально остаются в силе. Об этом сообщает издание Financial Times.

Дональд Трамп и Марко Рубио.

Во время брифинга официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь прокомментировал, будет ли Рубио допущен на территорию страны во время возможного визита президента США Дональд Трамп. По его словам, китайские санкции были введены из-за "слов и действий" американского политика в отношении Китая.

Пекин ввел ограничения против Рубио после его резкой критики китайских властей из-за ситуации с правами человека в регионе Синьцзян. Тогда сенатор также поддержал американские законы и санкции против китайских и гонконгских чиновников. В ответ Китай запретил ему въезд в страну и обвинил политика во вмешательстве во внутренние дела государства.

Теперь эта ситуация может осложнить подготовку саммита между лидерами США и Китая. По данным Financial Times, встреча между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпин предварительно планировалась на конец марта.

Однако Трамп уже допустил возможность переноса переговоров. Американский президент заявил, что ожидает от Китая более активной позиции в обеспечении безопасности судоходства в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

По словам Трампа, Китай особенно заинтересован в стабильности региона, поскольку около 90% нефти страна получает именно через этот стратегический маршрут. В противном случае, отметил президент США, встреча с китайским лидером может быть отложена на неопределенный срок.

Эксперты считают, что дипломатическая коллизия вокруг Рубио и напряженность на энергетических рынках могут усложнить диалог между двумя крупнейшими экономиками мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай ответил на призыв Трампа помочь с Ормузским проливом.



