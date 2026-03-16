Китай ответил на призыв Трампа помочь с Ормузским проливом

Китай не дал прямого ответа на призыв президента США Дональда Трампа присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом мировых поставок нефти.

Спикер МИД КНР Линь Цзянь.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга заявил, что Пекин поддерживает связь с Вашингтоном, однако не стал прямо отвечать на вопрос о возможном участии Китая в международной инициативе по защите морских путей.

"Ситуация в Ормузском проливе и близлежащих водах напряженна, что влияет на международную торговлю товарами и энергией. Мы призываем все стороны немедленно прекратить боевые действия, чтобы избежать дальнейшей эскалации", — сказал спикер МИД КНР.

Ранее Трамп в интервью изданию Financial Times предположил, что может отложить планируемый визит в Китай, если Пекин не продемонстрирует готовность помочь стабилизировать ситуацию в регионе. По его словам, Китай в значительной степени зависит от поставок нефти с Ближнего Востока, поэтому должен быть заинтересован в возобновлении движения нефтяных танкеров через пролив.

Ситуация в Ормузском проливе обострилась после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Из-за угроз для судоходства мировые рынки отреагировали ростом цен на нефть, а перевозки через стратегический морской коридор оказались под риском, в том числе из-за угроз со стороны Тегерана.

