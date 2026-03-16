Главная Новости Мир Китай Китай ответил на призыв Трампа помочь с Ормузским проливом
Китай ответил на призыв Трампа помочь с Ормузским проливом

Пекин не реагирует на требования Трампа по Ормузскому проливу. Китай призвал стороны избегать эскалации.

16 марта 2026, 12:40
Slava Kot

Китай не дал прямого ответа на призыв президента США Дональда Трампа присоединиться к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом мировых поставок нефти.

Спикер МИД КНР Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга заявил, что Пекин поддерживает связь с Вашингтоном, однако не стал прямо отвечать на вопрос о возможном участии Китая в международной инициативе по защите морских путей.

"Ситуация в Ормузском проливе и близлежащих водах напряженна, что влияет на международную торговлю товарами и энергией. Мы призываем все стороны немедленно прекратить боевые действия, чтобы избежать дальнейшей эскалации", — сказал спикер МИД КНР.

Ранее Трамп в интервью изданию Financial Times предположил, что может отложить планируемый визит в Китай, если Пекин не продемонстрирует готовность помочь стабилизировать ситуацию в регионе. По его словам, Китай в значительной степени зависит от поставок нефти с Ближнего Востока, поэтому должен быть заинтересован в возобновлении движения нефтяных танкеров через пролив.

Ситуация в Ормузском проливе обострилась после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Из-за угроз для судоходства мировые рынки отреагировали ростом цен на нефть, а перевозки через стратегический морской коридор оказались под риском, в том числе из-за угроз со стороны Тегерана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на просьбу Трампа отправить свои корабли на Ближний Восток.

Также "Комментарии" писали, что "китайский Нострадамус" предупредил о трех ключевых факторах в войне между Ираном и США.



Источник: https://www.cbc.ca/news/world/trump-may-delay-china-trip-9.7130033
