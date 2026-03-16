Рубіо можуть не впустити до Китаю разом із Трампом: що сталося

Майбутній візит американської делегації до Китаю опинився під питанням через санкції Пекіна проти держсекретаря США Марко Рубіо. Обмеження були введені ще 2020 року, коли він обіймав посаду сенатора, і формально залишаються чинними. Про це повідомляє видання Financial Times.

Під час брифінгу офіційний представник МЗС Китаю Го Цзякунь прокоментував, чи Рубіо буде допущено на територію країни під час можливого візиту президента США Дональд Трамп. За його словами, китайські санкції було введено через "слова і дії" американського політика щодо Китаю.

Пекін ввів обмеження проти Рубіо після його різкої критики китайської влади через ситуацію з правами людини в Сіньцзяні. Тоді сенатор також підтримав американські закони та санкції проти китайських та гонконгських чиновників. У відповідь Китай заборонив йому в'їзд у країну та звинуватив політика у втручанні у внутрішні справи держави.

Наразі ця ситуація може ускладнити підготовку саміту між лідерами США та Китаю. За даними Financial Times, зустріч між Трампом та головою КНР Сі Цзіньпін попередньо планувалася на кінець березня.

Проте Трамп уже припустився можливості перенесення переговорів. Американський президент заявив, що очікує від Китаю активнішої позиції у забезпеченні безпеки судноплавства в районі Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти.

За словами Трампа, Китай особливо зацікавлений у стабільності регіону, оскільки близько 90% нафти країна отримує саме через цей стратегічний маршрут. Інакше, зазначив президент США, зустріч із китайським лідером може бути відкладена на невизначений термін.

Експерти вважають, що дипломатична колізія навколо Рубіо та напруженість на енергетичних ринках можуть ускладнити діалог між двома найбільшими економіками світу.

