Сближение продолжается: почему глава Минобороны Китая летит в Россию и Беларусь

Министр обороны Китая Ли Шанфу на этой неделе намерен посетить с официальным визитом Россию и Беларусь. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-службу Министерства обороны Китая.

Министр обороны Китая Ли Шанфу. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что Ли Шанфу прибудет по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина.

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Глава Минобороны Китая 15 августа примет участие в Московской конференции по международной безопасности, где выступит с речью и встретится с лидерами оборонных ведомств России и других стран.

Также в период с 14 по 19 августа он совершит визит в Беларусь, где проведет переговоры с лидерами страны и начальниками белорусской армии. В частности, он посетит несколько местных воинских частей.

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