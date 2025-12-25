Официальный Пекин подверг критике США за то, что Вашингтон якобы пытался повредить связям Пекина с Индией, и назвал такой подход "безответственным". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Спикер министерства иностранных дел Линь Цзянь. Фото: из открытых источников

"Недавний отчет Пентагона искажает оборонную политику Китая, сеет раздор между Китаем и другими странами и имеет целью найти повод для США увековечить собственную военную гегемонию", — заявил представитель министерства иностранных дел Линь Цзянь.

Спикер сделал эти замечания, когда он спросил об отчете, в котором говорится, что Китай может использовать ослабление напряженности с Индией, чтобы заблокировать улучшение связей между Вашингтоном и Нью-Дели.

По его словам, Пекин хочет развивать отношения с Индией "на пути здорового и стабильного развития", добавив, что ситуация вдоль их границы в целом стабильна.

