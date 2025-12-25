Офіційний Пекін розкритикував США за те, що Вашингтон нібито намагався зашкодити зв'язкам Пекіна з Індією, і назвав такий підхід "безвідповідальним". Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Bloomberg".

Речник міністерства закордонних справ Лінь Цзянь. Фото: з відкритих джерел

"Нещодавній звіт Пентагону спотворює оборонну політику Китаю, сіє розбрат між Китаєм та іншими країнами та має на меті знайти привід для США увічнювати власну військову гегемонію", – заявив речник міністерства закордонних справ Лінь Цзянь.

Спікер зробив ці зауваження, коли його запитали про звіт, у якому йдеться, що Китай може використати послаблення напруженості з Індією, щоб заблокувати покращення зв'язків між Вашингтоном та Нью-Делі.

За його словами, Пекін хоче розвивати відносини з Індією "на шляху здорового та стабільного розвитку", додавши, що ситуація вздовж їхнього кордону загалом стабільна.

