Китай "Сіють розбрат": Пекін раптово накинувся з критикою на США
"Сіють розбрат": Пекін раптово накинувся з критикою на США

У Пекіні вважають, що США можуть бути зацікавлені у погрішені стосунків між Китаєм та Індією

25 грудня 2025, 13:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Офіційний Пекін розкритикував США за те, що Вашингтон нібито намагався зашкодити зв'язкам Пекіна з Індією, і назвав такий підхід "безвідповідальним". Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Bloomberg".

"Сіють розбрат": Пекін раптово накинувся з критикою на США

Речник міністерства закордонних справ Лінь Цзянь. Фото: з відкритих джерел

"Нещодавній звіт Пентагону спотворює оборонну політику Китаю, сіє розбрат між Китаєм та іншими країнами та має на меті знайти привід для США увічнювати власну військову гегемонію", – заявив речник міністерства закордонних справ Лінь Цзянь.

Спікер зробив ці зауваження, коли його запитали про звіт, у якому йдеться, що Китай може використати послаблення напруженості з Індією, щоб заблокувати покращення зв'язків між Вашингтоном та Нью-Делі.

За його словами, Пекін хоче розвивати відносини з Індією "на шляху здорового та стабільного розвитку", додавши, що ситуація вздовж їхнього кордону загалом стабільна.

Читайте також на порталі "Коментарі" - китайська влада публічно відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку нових санкцій проти осіб і компаній, які сприяють агресивній війні Росії. У Пекіні закликали Україну утриматися від нових обмежень щодо громадян і бізнесу КНР та заявили про готовність до заходів у відповідь.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу прокоментував можливе включення громадян КНР до українських санкційних списків.

"Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право і не підтримані Радою Безпеки ООН", – сказав Лінь.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Пентагон за дорученням Конгресу США опублікував нову доповідь, присвячену розвитку збройних сил Китаю та потенційним ризикам для національної безпеки Сполучених Штатів. Документ став першою подібною оцінкою, оприлюдненою під час другої адміністрації президента США Дональда Трампа.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-25/china-blasts-us-for-report-that-sows-discord-with-india?srnd=homepage-europe
