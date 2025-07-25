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Си Цзиньпин демонстративно унизил ЕС, поддержав Москву: что произошло

The Telegraph пишет о том, что Китай передает РФ передовые дроновые технологии, все больше отворачиваясь от ЕС

25 июля 2025, 10:07
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Кравцев Сергей

Глава КНР Си Цзиньпин в очередной раз продемонстрировал стратегическое дистанцирование от Европейского Союза, отказавшись от участия в нынешнем саммите ЕС-Китай в Брюсселе, несмотря на его символическое значение – 50-летие двусторонних отношений. Вместо этого встречу урезали до однодневного формата в Пекине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Си Цзиньпин демонстративно унизил ЕС, поддержав Москву: что произошло

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

На фоне растущего напряжения в отношениях между ЕС и Китаем, связанного с торговлей, санкциями и войной в Украине, Си Цзиньпин заявил европейским лидерам, что Европа должна "сделать правильный стратегический выбор". Но его собственный выбор уже сделан — и он явно не в пользу ЕС.

Европейские лидеры, в частности Урсула фон дер Ляйен, открыто обвинили Китай в фактическом содействии военной экономике России. В частности, речь идет о поставках товаров двойного назначения, без которых путинский режим не смог бы поддерживать интенсивность своего вторжения в Украину. ЕС уже ввел санкции против ряда китайских компаний за поставки компонентов для оружия.

Параллельно, как стало известно от украинской разведки, на поле боя обнаружены новейшие китайские технологии – от лазерной системы "Тихий охотник", ослепляющей украинские дроны, до компонентов, составляющих основу беспилотников-"приманок". По оценкам США, Китай поставляет около 80% критических материалов двойного назначения, необходимых России.

Авторы публикации отмечают, эти шаги китайского правительства окончательно уничтожили образ Китая как нейтрального игрока. Пекин занял четкую позицию: поддержка Путина в войне – это инструмент для сдерживания США, и жертвами этой геостратегии стала Европа. К тому же министр иностранных дел Китая Ван И прямо заявил, что Китай не может допустить поражения России. Эта риторика, подкрепленная фактами, подтверждает, что Европа имеет дело не с партнером, а с системным соперником.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/07/24/chinas-drone-supremacy-is-our-greatest-threat/
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