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Си Цзиньпин «готовит китайский народ к войне» – говорит советник по национальной безопасности

Американский советник по нацбезопасности призывает усилить военное присутствие США и проводит параллели между Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.

сегодня, 15:56
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Автор:

Slava Kot

Бывший советник национальной безопасности времен президентства Дональда Трампа Герберт Реймонд Макмастер заявил, что президент Китая Си Цзиньпин "готовит китайский народ к войне". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление от американского чиновника, прозвучавшее в эфире телеканала CBS.

Си Цзиньпин «готовит китайский народ к войне» – говорит советник по национальной безопасности

Китай готовится к нападению на Тайвань. Фото из открытых источников

Макмастер заявил, что США должны принять все меры и быть осторожными с Китайскими властями. Американец провел параллели между российско-украинской войной и грядущим нападением Китая.

"Я считаю, что нам следует быть осторожными, чтобы не отражать, не попасть в те же ловушки, которые мы сделали с Владимиром Путиным", – сказал Макмастер.

Максастер также добавил, что Си Цзиньпин в своих последних выступлениях отличается агрессивной риторикой и утверждает о больших жертвах, на которые должен пойти Китай для национального величия. Таким образом , бывший советник национальной безопасности США считает, что лидер Китая дал четко понять, что он готов захватить остров.

Американец призывает не смотреть на союзников, а самим делать первые шаги по увеличению военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Я думаю, что на самом деле все наоборот. Если американцы сделают немного больше, многие наши союзники последуют их примеру и укрепят свои оборонные возможности и потенциал", — говорит Макмастер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США получили китайское предупреждение – авианосец Китая приблизился к американской военной базе.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который назвал причину, почему Украина победит в войне с Россией.



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Источник: https://www.msn.com/en-in/news/world/xi-jinping-is-preparing-the-chinese-people-for-war-trump-era-national-security-adviser-says/ar-AA15V0P2
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