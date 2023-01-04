Си Цзиньпин «готовит китайский народ к войне» – говорит советник по национальной безопасности

Бывший советник национальной безопасности времен президентства Дональда Трампа Герберт Реймонд Макмастер заявил, что президент Китая Си Цзиньпин "готовит китайский народ к войне". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление от американского чиновника, прозвучавшее в эфире телеканала CBS.

Китай готовится к нападению на Тайвань. Фото из открытых источников

Макмастер заявил, что США должны принять все меры и быть осторожными с Китайскими властями. Американец провел параллели между российско-украинской войной и грядущим нападением Китая.

"Я считаю, что нам следует быть осторожными, чтобы не отражать, не попасть в те же ловушки, которые мы сделали с Владимиром Путиным", – сказал Макмастер .

Максастер также добавил, что Си Цзиньпин в своих последних выступлениях отличается агрессивной риторикой и утверждает о больших жертвах, на которые должен пойти Китай для национального величия. Таким образом , бывший советник национальной безопасности США считает, что лидер Китая дал четко понять, что он готов захватить остров.

Американец призывает не смотреть на союзников, а самим делать первые шаги по увеличению военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Я думаю, что на самом деле все наоборот. Если американцы сделают немного больше, многие наши союзники последуют их примеру и укрепят свои оборонные возможности и потенциал", — говорит Макмастер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США получили китайское предупреждение – авианосец Китая приблизился к американской военной базе.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который назвал причину, почему Украина победит в войне с Россией.

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