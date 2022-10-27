Си Цзиньпин говорит о начале новой эры отношений с США

Китайский лидер Си Цзиньпин надеется возобновить отношения с США. В настоящее время страны находятся в наиболее напряженных отношениях за последние десятилетия. О готовности Китая сотрудничать сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Си Цзиньпин во время гала-концерта в Национальном комитете по американо-китайским отношениям в поздравительной записке заявил, что готов сотрудничать с США и надеется вернуться на "путь здорового и устойчивого развития".

Это заявление прозвучало в один из самых напряженных моментов между странами. США и Китай постоянно спорят по многим вопросам, от технологий и торговли до прав человека в Китае и статуса Гонконга и Тайваня.

Президент США Джо Байден также заявлял, что американцы не стремятся создавать конфликты, хотя между странами существует жесткая конкуренция.

СМИ сообщают, что лидер Китая Си Цзиньпин в поисках путей для взаимовыгодного сосуществования в "новую эру". Под этой "новой эрой" подразумевается третий срок правления Си Цзиньпина в Китае. На который он был избран, несмотря на то, что ранее Коммунистическую партию можно было возглавлять не более двух раз.

Несмотря на заявления США и Китая, конкуренция между ними очень серьезная. К примеру, Джо Байден решил ограничить доступ Пекина к чипам в Америке, тогда как Си Цзиньпин сказал, что Китай все равно победит в битве технологий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мировых экспертов на ХХ съезд Коммунистической партии в Китае. В это время был продлен срок управления Китаем для Си Цзиньпина. Также на этом съезде был выведен бывший лидер Китая - Ху Цзиньтао. Мужчину взяли под руки и вывели из зала.

Также "Комментарии" писали о страхе спецслужб перед планами Китая.

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