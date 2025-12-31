logo

Си Цзиньпин обратился к Путину в преддверии Нового года: что заявил

Глава КНР Си Цзиньпин заверил Владимира Путина в дальнейшем укреплении партнерства

31 декабря 2025, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава КНР Си Цзиньпин направил приветствие российскому диктатору Владимиру Путину по случаю наступающего 2026 года, в котором заявил о намерении достигать "новых успехов" в отношениях с Москвой и упомянул о "мощном сигнале", который обе страны послали миру в уходящем году. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин обратился к Путину в преддверии Нового года: что заявил

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китайский лидер в своем послании заявил, что готов вместе с российским диктатором "совместными усилиями достигать новых успехов в непрерывном развитии китайско--российских отношений в новую эпоху".

По словам Си, 2025 год стал свидетелем "уверенных шагов" в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между двумя режимами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает достижение мирного урегулирования войны в Украине, которое было бы "приемлемым для всех сторон".

Высказывание прозвучало 4 декабря во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин. Французский лидер вновь обратился к председателю КНР с призывом использовать влияние Китая для содействия прекращению российско-украинской войны, а также выразил надежду на расширение китайских инвестиций во французскую экономику.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США и глава Китая провели телефонный разговор, в ходе которого Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на мир в Украине, и выразил надежду, что "все стороны и дальше сузят свои разногласия и как можно быстрее достигнут справедливого, продолжительного и обязательного мирного соглашения" для разрешения причин. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.




