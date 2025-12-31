Си Цзиньпин обратился к Путину в преддверии Нового года: что заявил

Глава КНР Си Цзиньпин направил приветствие российскому диктатору Владимиру Путину по случаю наступающего 2026 года, в котором заявил о намерении достигать "новых успехов" в отношениях с Москвой и упомянул о "мощном сигнале", который обе страны послали миру в уходящем году. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китайский лидер в своем послании заявил, что готов вместе с российским диктатором "совместными усилиями достигать новых успехов в непрерывном развитии китайско--российских отношений в новую эпоху".

По словам Си, 2025 год стал свидетелем "уверенных шагов" в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между двумя режимами.

