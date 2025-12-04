Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает достижение мирного урегулирования войны в Украине, которое было бы "приемлемым для всех сторон". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило агентство Bloomberg.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Высказывание прозвучало 4 декабря во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин. Французский лидер вновь обратился к председателю КНР с призывом использовать влияние Китая для содействия прекращению российско-украинской войны, а также выразил надежду на расширение китайских инвестиций во французскую экономику.

Макрон подчеркнул необходимость единой позиции Европы в вопросе поддержки Украины и предупредил о рисках "разделения" мирового порядка. Он также обратил внимание на уязвимость глобальных цепочек поставок, намекнув на китайские ограничения экспорта критически важных минералов и важность формирования более сбалансированной и предсказуемой бизнес-среды.

Си Цзиньпин назвал переговоры откровенными и конструктивными. Говоря о ситуации в Украине, он заявил, что Китай рассчитывает на достижение "справедливого, прочного и обязательного соглашения", которое удовлетворило бы все стороны конфликта. По его словам, Пекин поддерживает любые усилия, направленные на установление мира дипломатическим путем, и намерен сохранять "конструктивную роль" в процессе урегулирования.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинские чиновники, включая самого диктатора Владимира Путина, далее публично отказываются обсуждать результаты встречи с посланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – пятичасовые переговоры спецпосланников президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Москве завершились без ощутимых результатов. Об этом сообщает CNN, отмечая, что отправившиеся домой американские представители не добились прорыва в попытках приблизить окончание войны.



