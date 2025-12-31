Сі Цзіньпін звернувся до Путіна напередодні Нового року: що заявив

Глава КНР Сі Цзіньпін направив вітання російському диктатору Володимиру Путіну з нагоди 2026 року, в якому заявив про намір досягати "нових успіхів" у відносинах з Москвою і згадав про "потужний сигнал", який обидві країни надіслали світу у році, що минає. Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "ТАРС" із посиланням на Центральне телебачення Китаю.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Китайський лідер у своєму посланні заявив, що готовий разом із російським диктатором "спільними зусиллями досягати нових успіхів у безперервному розвитку китайсько-російських відносин у нову епоху".

За словами Сі, 2025 став свідком "впевнених кроків" у розвитку всеосяжного стратегічного партнерства та координації між двома режимами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує досягнення мирного врегулювання війни в Україні, яке було б "прийнятним для всіх сторін".

Висловлювання пролунало 4 грудня під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Пекіна. Французький лідер знову звернувся до голови КНР із закликом використати вплив Китаю для сприяння припиненню російсько-української війни, а також висловив сподівання на розширення китайських інвестицій у французьку економіку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США і глава Китаю провели телефонну розмову, під час якої Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мир в Україні, і висловив сподівання, що "всі сторони й надалі звузять свої розбіжності і якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої та обов'язкової мирної угоди. Про це повідомило Центральне телебачення КНР.



