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Си Цзиньпин отреагировал на переизбрание Путина. Что сказал кремлевскому диктатору

Президент Китая Си Цзиньпин поздравил кремлевского диктатора с победой на президентских выборах, пишет The Guardian. При этом он подчеркнул, что Пекин рассчитывает поддерживать тесные контакты с Москвой.

сегодня, 17:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркнул Си Цзиньпин, переизбрание Путина якобы является полной демонстрацией поддержки русского народа.

Си Цзиньпин отреагировал на переизбрание Путина. Что сказал кремлевскому диктатору

Си и Путин

При этом лидер Китая выразил веру в то, что под руководством кремлевского диктатора Российская Федерация сумеет добиться "больших успехов" в национальном развитии.

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что официальный Пекин придает большое значение развитию китайско-российских отношений. Также, по его словам, КНР готова поддерживать тесную связь с Россией, чтобы способствовать устойчивому, здоровому, а также стабильному и углубленному развитию китайско-российского партнерства, которое может быть всеобъемлющим.

При этом известно, что Кремль и Пекин уже начали подготовку к нескольким встречам между Путиным и Си Цзиньпином, которые должны пройти в этом году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Центризбирком России сумел подсчитать все голоса на выборах и объявил, что по данным обработки 100% протоколов победу на выборах одержал Владимир Путин, за него проголосовали 87,28% россиян.

Вместе с тем, пока неизвестно, будут ли поздравлять Путина с победой лидеры стран цивилизованного мира. Как утверждают аналитики, страны Запада по этому поводу находятся в тяжелых раздумьях. С одной стороны, они всегда понимали, что в РФ проходят недемократические процессы, однако признавали выборы и поздравляли Путина с победой и охотно проводили с ним встречи. Однако с другой стороны, сейчас ситуация изменилась, ведь Россия ведет кровавую захватническую войну против Украины, и признавать власть Путина это становиться своеобразным соучастником в этой войне.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2024/mar/18/russia-ukraine-war-live-west-criticises-putins-election-win-as-another-breach-of-international-law
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